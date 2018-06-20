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Белорусский повар сделал пиццу с портретом тренера сборной России по футболу
Повар родом из Гродно Валерий Максимчик приготовил пиццу с изображением тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова.
Кулинарный шедевр повар испёк в пиццерии в Санкт-Петербурге. Портрет тренера он нашёл в Интернете. Процесс приготовления такой пиццы достаточно длительный, занимает около двух часов. Сначала выпекается пицца. Затем её достают из печи и дают остыть. А потом рисуют по остывшему сыру.
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Повар родом из Беларуси Валерий Максимчук приготовил пиццу с изображением тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова.
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