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Букет невесты: 7 видов свадебных букетов

21.06.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Флористические салоны предлагают настолько обширный выбор комбинаций, оттенков и видов свадебных букетов, что легко растеряться. Чтобы выбрать свадебный букет в Минске, предлагаем ознакомиться с тем, какие типы предлагают создать флористы для торжества.

Легкая растрепанность


Букеты растрепанной формы стали популярными недавно, но уже успели занять одно из лидирующих мест среди флористических композиций. Интересная деталь букетов — не только цветы, но и палитра оттенков. Особую популярность заслужили нежно-голубые тона, светло-розовые, кремовые и персиковые, их сочетают с зелеными бутонами, пестрыми оттенками охры и бордо.

Украшают такие виды свадебных букетов лентами из шелка, кружевом. Изделия прекрасно дополняют церемонии в стиле бохо и рустик, отлично вписываются в классические образы. Среди представителей флоры наиболее популярные пионы, успевшие стать классикой жанра, дельфиниумы, пионовидные розы. Пользуется спросом экзотика: лаванда, папоротники, гортензии, цветущие ветви деревьев, перья, злаковые колосья. Композиция получается объемной.

Круглая классика


Круглые композиции — классический вариант. Флористы не рекомендуют перегружать такие букеты стразами, прочими декоративными украшениями. Сформировав комбинацию из разных или одинаковых цветов, задекорируйте ножку легкой отделкой из кружевного материала, миниатюрной подвеской, брошкой. Для экзотичности добавляют суккуленты, артишок. Для выигрышного внешнего вида выбирайте сочетание мелких и крупных бутонов, сформированных по форме, цвету.

Оригинальный шар


Шар из цветов с ручкой-петлей выберут невесты, которым не по душе банальность. Сформированный букет заменит оригинальную сумочку и удобен в течение мероприятия. Композиции создаются на мокрых или сухих губках. Первый способ позволяет применять много цветов, но при неверном использовании — шар потечет или развалиться. На сухих губках шары держатся дольше. Для формирования композиций используются гвоздики, краспедии, кустовые розы, эустомы.

Каскадный


Каскадные композиции получаются объемными, подходят для облегающих платьев или кружевных моделей. Вариации на тему каскада нечасто заказывают невесты, хотя эта цветочная связка имеет собственный шик. Сам каскад может создаваться как из длинных листьев или веток с листьями, так и переплетением цветов.

Полевой, или Садовый


Такой вид свадебного букета выполняют из садовых или полевых цветов. Композиция получается легкой, не имеющей искусственных дополнений. Полевые цветы отличаются объемностью, приятным ароматом, в сочетании с сухоцветами и колосьями смогут подчеркнуть естественный облик невесты. В комбинации добавляют подсолнухи, ромашки, пионы, суккуленты, как можно больше зелени. Для зимних свадеб используют шишки, колосья. Полевые варианты подходят для уютных свадеб.

Гламелия


Для создания гламелии цветы разбирают на лепестки, после чего собирают по специальной флористической технике в цельный букет в виде одного большого цветка. Чаще всего применяют лилии, розы, тюльпаны или орхидеи. Сделать такой шедевр под силу настоящим мастерам. Сам букет может быть как однотонным, так и разноцветным.

Креативный


Креативные букеты выбирают невесты, которые хотят отойти от традиционных вариантов. Обычно креативные букеты изготавливают из бумажных цветов, лент, перьев, новогодних гирлянд. Здесь найдется место для любого эксперимента, главное — отыскать хорошего мастера.

Виды свадебных букетов покоряют своим разнообразием, форматом. Магазины цветов в Минске, которые вы найдете на Проекте TAM.BY, предложат каталог флористических шедевров, среди которых вы обязательно вы найдете вариант по душе.

 
Теги: Минск
 
 
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