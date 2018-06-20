На даче в Берестовицком районе сгорели отец и сын

О пожаре в деревне Третьяки Берестовицкого района информация поступила 21 июня в 3.47.

Спасателям позвонил мужчина, который шел на рыбалку. Горел кирпичный дом, использующийся под дачу, пишет БЕЛТА.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Под обломками сгоревших строительных конструкций, недалеко от выхода, спасатели обнаружили обгоревшие останки тела. Это предположительно, 48-летний хозяин и его 9-летний сын.

Личности погибших устанавливаются. Назначены экспертизы.