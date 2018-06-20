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Ученые рассчитали, сколько людей нужно для полета к ближайшей экзопланете

21.06.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Ученые рассчитали, сколько людей нужно для полета к ближайшей экзопланете
Фото из открытых источников

Французские ученые выяснили, сколько человек необходимо для успешного полета к ближайшей экзопланете - Проксима Центавра b, сообщает Journal of the British Interplanetary Society.

Ученые рассчитали, сколько людей нужно для полета к ближайшей экзопланете Ближайшая к Солнечной системе экзопланета исчезла
Проксима b удалена от Земли на 4,2 световых года. Самый быстрый из созданных человеком аппаратов — зонд «Паркер», двигающийся со скоростью около 200 км/с, — достигнет планеты через 6300 лет. Ученые допустили, что развитие технологий позволит сократить это время до 630 лет.

Для расчетов специалисты использовали программу, которая вычисляет каждый сценарий, опираясь на ряд случайных параметров, в качестве которых были выбраны соотношение мужчин и женщин, их возраст, коэффициент фертильности. Алгоритм также учитывал возможные инциденты на борту и болезни.

Выяснилось, что минимальный экипаж «корабля поколений» 98 человек. Вероятность успеха подобного полета снижается с уменьшением количества человек и достигает нуля при значении 32.

 
 
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