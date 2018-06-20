Ученые рассчитали, сколько людей нужно для полета к ближайшей экзопланете

Французские ученые выяснили, сколько человек необходимо для успешного полета к ближайшей экзопланете - Проксима Центавра b, сообщает Journal of the British Interplanetary Society .

Для расчетов специалисты использовали программу, которая вычисляет каждый сценарий, опираясь на ряд случайных параметров, в качестве которых были выбраны соотношение мужчин и женщин, их возраст, коэффициент фертильности. Алгоритм также учитывал возможные инциденты на борту и болезни.

Выяснилось, что минимальный экипаж «корабля поколений» — 98 человек. Вероятность успеха подобного полета снижается с уменьшением количества человек и достигает нуля при значении 32.