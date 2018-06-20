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Ученые рассчитали, сколько людей нужно для полета к ближайшей экзопланете
21.06.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты
Французские ученые выяснили, сколько человек необходимо для успешного полета к ближайшей экзопланете - Проксима Центавра b, сообщает
Для расчетов специалисты использовали программу, которая вычисляет каждый сценарий, опираясь на ряд случайных параметров, в качестве которых были выбраны соотношение мужчин и женщин, их возраст, коэффициент фертильности. Алгоритм также учитывал возможные инциденты на борту и болезни.
Выяснилось, что минимальный экипаж «корабля поколений» — 98 человек. Вероятность успеха подобного полета снижается с уменьшением количества человек и достигает нуля при значении 32.
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Проксима b удалена от Земли на 4,2 световых года
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