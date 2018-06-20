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ЧМ-2018: Опубликован рейтинг сборных чемпионата
Популярное издание «Four Four Two» составило рейтинг сборных по итогам первых дней. Первое место занимает сборная Мексики – в первом туре эта команда обыграла Германию.
На втором месте – Россия, вышедшая в плей-офф. Третью строчку занимает Португалия, на четвёртой – Испания.
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Популярное издание «Four Four Two» составило рейтинг сборных по итогам первых дней. Первое место занимает сборная Мексики – в первом туре эта команда обыграла Германию.
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