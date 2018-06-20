На велодорожке у Свислочи появился голубой «провод», который озадачил минчан — были даже звонки в МЧС с сообщениями о том, что велосипедистам подложили провод под напряжением.



Фото: Евгений Хоружий

Оказалось, это попытка Минского велосипедного общества создать максимально дешевый велосчетчик.

— Для того, чтобы планировать и обосновывать необходимость создания велосипедной инфраструктуры, нам нужно знать, сколько же людей ездят на велосипеде, в том числе по уже имеющимся велодорожкам, — объяснил Евгений Хоружий, член правления МВО. — Считать это количество можно по-разному: можно поставить людей на день-два, надеясь, что в эти дни повезет с погодой, а можно установить специальный автоматический велосчетчик, который будет работать столько, сколько нужно.

Существуют разные принципы работы таких датчиков, и один из них — изменение давления в наполненной воздухом трубке при наезде на нее. Именно такой велосчетчик для краткосрочных обследований сейчас тестируют на велосипедной дорожке.

— Поэтому синий «провод» — это просто резиновый шланг, в котором нет никакого тока, а коробочка на столбе — сам счетчик.



Фото: www.facebook.com/transcanadatrail

В будущем в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси» МВО планируют установить стационарный счетчик с большим цифровым табло: оно будет показывать, сколько же велосипедистов проехало здесь за день или месяц. Эти цифры можно будет посмотреть и через интернет.

— Там уже будет использоваться другая технология, без недолговечных резиновых трубок, — уточнил Евгений Хоружий.