Спасатель погиб при тушении лесного пожара в Жлобинском районе

20 июня во время тушения лесного пожара в Жлобинском районе погиб спасатель, сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Пожарный Жлобинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям сержант внутренней службы Евгений Стрельченя во время работ на месте лесного пожара недалеко от посёлка Лесань потерял сознание. Реанимационные мероприятия проводили спасатели, а также прибывшая бригада скорой медицинской помощи. Но позднее работниками скорой помощи была констатирована смерть. Причина смерти устанавливается.