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В Германии предотвратили теракт с использованием биологического оружия
В одной из квартир в Кёльне обнаружили рицин – биологическое отравляющее вещество.
По информации спецслужб, там жил выходец из Туниса, он купил химикаты через Интернет. Сейчас полиция выясняет, были ли у подозреваемого подельники и откуда у него инструкция по изготовлению взрывчатого вещества.
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В одной из квартир в Кёльне обнаружили рицин – биологическое отравляющее вещество.
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