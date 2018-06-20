В Германии предотвратили теракт с использованием биологического оружия

В одной из квартир в Кёльне обнаружили рицин – биологическое отравляющее вещество.



По информации спецслужб, там жил выходец из Туниса, он купил химикаты через Интернет. Сейчас полиция выясняет, были ли у подозреваемого подельники и откуда у него инструкция по изготовлению взрывчатого вещества.