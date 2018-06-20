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Парламент Великобритании утвердил законопроект о «Брексите». Слово за Королевой

21.06.2018 11:43 — Разное | KYKY  
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Вчера вечером Парламент Великобритании принял законопроект о выходе страны из Европейского союза. Документ, который предложило правительство Терезы Мэй, обсуждался практически целый год. 

Брексит намечен на конец марта 2019 года. После выхода Британии из ЕС остановится действие закона 1972 года о присоединении страны к Европейскому сообществу, а право ЕС потеряет верховенство над британским правом. Мэй добавила, что в ближайшие недели правительство раскроет детали документа и то, как теперь Королевство будет сотрудничать с ЕС. «Брексит даст британцам светлое будущее, контроль над их деньгами, законами и границами», — добавила премьер-министр. Теперь документ должна рассмотреть и утвердить королева, после чего он обретет статус закона. 
 

 
 
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Вчера вечером Парламент Великобритании принял законопроект о выходе страны из Европейского союза. Документ, который предложило правительство Терезы Мэй,...
 
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