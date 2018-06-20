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Ягодникам закон не писан. Ходить в лес нельзя, а чернику в Слуцке продают
21.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
С начала июня из-за высокой пожарной опасности леса Слуцкого района и всех граничащих с ним закрыты для посещения. Между тем на Слуцком рынке и даже на улицах города люди продают лесные ягоды. Корреспондент «Кур'ера» поинтересовался, где продавцы брали ягоды.
Большинство торговцев отказались назвать «свои» места и вообще боялись разговаривать. Ягоду они продают по 2,5 рубля за пол-литровую банку и по 5 рублей за 1 литр. Помимо рынка, черникой торговали на улицах Ленина, 14 Партизан, Гагарина и Социалистической.
Одна пожилая женщина, лет 70-ти, рассказала, что она из Омговичей и ягоду собирает каждый год. Про то, что в лес нельзя заходить, ничего не слышала. Для неё ягоды — важный дополнительный заработок.
Как пояснили «Кур'еру» в Слуцком и Стародорожском лесхозах, людям запрещено посещать леса с любой целью, как для отдыха, так и для сбора ягод и грибов. Те, кто приходит в лес во время запрета, могут получить предупреждение или штраф до 612,5 рубля.
В этом году очень сложные погодные условия. Днём 107 сотрудников Слуцкого лесхоза патрулируют территорию. Такие меры приняты во всём регионе. Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Сечко, главный инженер охраны и защиты леса Слуцкого лесхоза.
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