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Ягодникам закон не писан. Ходить в лес нельзя, а чернику в Слуцке продают

21.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Чернику продают у магазина на улице Ленина. Фото: Елена Бадьина
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С начала июня из-за высокой пожарной опасности леса Слуцкого района и всех граничащих с ним закрыты для посещения. Между тем на Слуцком рынке и даже на улицах города люди продают лесные ягоды. Корреспондент «Кур'ера» поинтересовался, где продавцы брали ягоды.

Большинство торговцев отказались назвать «свои» места и вообще боялись разговаривать. Ягоду они продают по 2,5 рубля за пол-литровую банку и по 5 рублей за 1 литр. Помимо рынка, черникой торговали на улицах Ленина, 14 Партизан, Гагарина и Социалистической.

Одна пожилая женщина, лет 70-ти, рассказала, что она из Омговичей и ягоду собирает каждый год. Про то, что в лес нельзя заходить, ничего не слышала. Для неё ягоды — важный дополнительный заработок.

Фото: Елена Бадьина

Как пояснили «Кур'еру» в Слуцком и Стародорожском лесхозах, людям запрещено посещать леса с любой целью, как для отдыха, так и для сбора ягод и грибов. Те, кто приходит в лес во время запрета, могут получить предупреждение или штраф до 612,5 рубля.

В этом году очень сложные погодные условия. Днём 107 сотрудников Слуцкого лесхоза патрулируют территорию. Такие меры приняты во всём регионе. Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Сечко, главный инженер охраны и защиты леса Слуцкого лесхоза.

Такие ягоды продают на Слуцком рынке.Наталья Валентинова

Фото: Елена Бадьина
Фото: Елена Бадьина
 
 
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Чернику продают у магазина на улице Ленина. Фото: Елена Бадьина Самое важное Под Слуцком микроавтобус с 2,5 тоннами водки съехал...
 
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