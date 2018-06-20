21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две фуры столкнулись в Житковичском районе, помощь спасателей понадобилась одному из водителей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация об аварии с участием двух грузовиков возле деревни Березняки поступила 20 июня в 23.49. На трассе столкнулись DAF и Mercedes, двигавшиеся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Mercedes оказался зажат. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи для госпитализации. Водитель второго грузовика не пострадал.