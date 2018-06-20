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Жилищные субсидии для новых категорий граждан появятся в жировках осенью

21.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом сообщил главный экономист управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Олег Грузинов.

В Беларуси указом №225, подписанным 7 июня, расширена система безналичных жилищных субсидий. Право на их получение по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии будут положены также получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

«Соответствующее положение указа вступает в силу с 1 августа. Работа по выявлению данных граждан уже ведется. Безналичные жилищные субсидии будут учтены в их извещениях осенью. В июле запланировано проведение семинаров для организаций, осуществляющих начисление субсидий с учетом принятых изменений», — сказал Олег Грузинов.

 
 
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Безналичные жилищные субсидии для ухаживающих за детьми до трех лет и инвалидами появятся в жировках осенью. Об этом сообщил главный экономист управления...
 
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