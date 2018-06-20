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Случчанка о покупках в «Евроопте»: отдел и касса пробивают разную цену

21.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчанка о покупках в «Евроопте»: отдел и касса пробивают разную цену

В торговом отделе обозначена одна цена, а касса пробивает другую. Случчанка обратила внимание местных жителей на нестыковку в чеках недавно открывшегося в торговом центре «Маяк» магазина «Евроопт». 

"Приятно наблюдать рост цен в магазине-любимчике. Как только начинается движение от отдела к кассе, независимо от скорости, будьте уверены, заплатите хоть на копейку, но больше. Так грудка от 4,19 руб за кг дорожает до 4,32 рублей. Разницу в стоимости, если обнаружите, после некоторого ожидания выплатит администрация, но при условии, что отзыв не напишете. Сегодняшняя покупка не исключение. Осталось посмотреть, быстрее администратор разорится или гигант торговли обогатится (с учётом его товарооборота). Добро пожаловать в «Евроопт». Кстати,отзыв в журнале записан", — написала случчанка, пожелавшая при публикации остаться анонимной.

В качестве подтверждения своих слов женщина прикрепила фотографию чеков. 

  • Если Вы замечаете, что какой-либо магазин регулярно пробивает вам не цену, не соответствующую указанной на ценнике, сообщите об этом на эл. почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Предложить новость. Желательно при этом прикрепить фото подтверждающего документа либо оставить свой номер телефона для уточнения всех деталей. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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В торговом отделе обозначена одна цена, а касса пробивает другую. Случчанка обратила внимание местных жителей на нестыковку в чеках недавно...
 
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