|
Случчанка о покупках в «Евроопте»: отдел и касса пробивают разную цену
21.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В торговом отделе обозначена одна цена, а касса пробивает другую. Случчанка обратила внимание местных жителей на нестыковку в чеках
"Приятно наблюдать рост цен в магазине-любимчике. Как только начинается движение от отдела к кассе, независимо от скорости, будьте уверены, заплатите хоть на копейку, но больше. Так грудка от 4,19 руб за кг дорожает до 4,32 рублей. Разницу в стоимости, если обнаружите, после некоторого ожидания выплатит администрация, но при условии, что отзыв не напишете. Сегодняшняя покупка не исключение. Осталось посмотреть, быстрее администратор разорится или гигант торговли обогатится (с учётом его товарооборота). Добро пожаловать в «Евроопт». Кстати,отзыв в журнале записан", — написала случчанка, пожелавшая при публикации остаться анонимной.
В качестве подтверждения своих слов женщина прикрепила фотографию чеков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом отделе обозначена одна цена, а касса пробивает другую. Случчанка обратила внимание местных жителей на нестыковку в чеках недавно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)