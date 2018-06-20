|
В Слуцке возбуждено уголовное дело за изнасилование заведомо малолетней
21.06.2018 — Разное | Слуцк Город
С начала 2018 в Минской области возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В частности, сообщается, что Слуцким РОСК в отношении гражданина Н. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК Республики Беларусь (изнасилование). В апреле текущего года Н. в ночное время, находясь в доме, с целью изнасилования заведомо малолетней П., вопреки воле потерпевшей, угрожая применением насилия и применяя насилие, совершил насильственный половой акт, заведомо зная о её малолетнем возрасте. Теперь ему грозит от 8 до 15 лишения свободы.
В силу этических причин подробности подобных происшествий не комментируются.
Основываясь на выше изложенном, родителям, законным представителям и педагогическим работникам, следует на постоянной основе проводить с подростками разъяснительную работу в данном направлении с привлечением соответствующих специалистов учреждений образования и здравоохранения, учитывая возраст и уровень развития несовершеннолетних, отметили в Прокуратуре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала 2018 возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)