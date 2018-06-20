В Слуцке возбуждено уголовное дело за изнасилование заведомо малолетней

С начала 2018 в Минской области возбужден ряд уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних и малолетних, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В частности, сообщается, что Слуцким РОСК в отношении гражданина Н. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК Республики Беларусь (изнасилование). В апреле текущего года Н. в ночное время, находясь в доме, с целью изнасилования заведомо малолетней П., вопреки воле потерпевшей, угрожая применением насилия и применяя насилие, совершил насильственный половой акт, заведомо зная о её малолетнем возрасте. Теперь ему грозит от 8 до 15 лишения свободы.

В силу этических причин подробности подобных происшествий не комментируются.

Изучением уголовных дел данной категории установлено, что наиболее опасными местами, где совершаются данного вида преступления, являются подъезд, подвал, парковые насаждения, безлюдные территории, незнакомая квартира или машина. При домашнем насилии, как правило, после первого факта, акты насилия повторяются многократно и выявляются случайно, так как потерпевшие, задавленные стыдом и страхом, молчат и никому не рассказывают о случившемся. При этом дети живут с постоянным чувством страха, зачастую ежедневно контактируя с преступником и ожидая новых преступных посягательств, что причиняет им сильные нравственные страдания.

Основываясь на выше изложенном, родителям, законным представителям и педагогическим работникам, следует на постоянной основе проводить с подростками разъяснительную работу в данном направлении с привлечением соответствующих специалистов учреждений образования и здравоохранения, учитывая возраст и уровень развития несовершеннолетних, отметили в Прокуратуре.



Slutsk-Gorod.by