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Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Шенгенские визы для белорусов могут подорожать до 80 евро

19 июня послы Евросоюза от имени Совета Евросоюза одобрили мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс. Далее эти изменения должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС.

В соответствии с поправками, подать документы на визу можно будет максимум за полгода и минимум за 15 дней до даты поездки. Заполнить и подать заявку станет возможно в электронном виде.

Также будет согласован единый подход к выдаче многократных виз на срок от одного года до пяти лет – в зависимости от того, имеет ли заявитель «положительную визовую историю».

Среди прочих изменений предлагается увеличить стоимость визы, для того, «чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сдерживающего фактора для заявителей». Ожидается, что цена визы составит 80 евро, а не 60, как сейчас. Для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с Евросоюзом, в частности, с соседней Россией, эта цена подрастет с 35 до 40 евро.

Напомним, Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Еще в 2017 году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе, однако пока соглашения, позволяющего уменьшить стоимость шенгенских виз для белорусов, нет. Если сторонам все же удастся в ближайшее время договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.

Источник: aif.by

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19 июня послы Евросоюза от имени Совета Евросоюза одобрили мандат для переговоров с Европарламентом о внесении изменений в визовый кодекс. Далее эти...
 
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