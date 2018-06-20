На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра

Неделя выдалась жаркой. Вот только последний рабочий день принесет сюрпризы. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Подробнее о погоде на 22 июня рассказали в Белгидромете.

22 июня, в пятницу, ночью и утром по большей части страны, днем по востоку ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни. Ветер будет дуть южный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха минимальная ночью +10 +16 градусов, максимальная днем +17 +22 градусов; по востоку ночью ожидается +17 +19 градусов, днем +23 +28 градусов.

23 июня, в субботу, ночью по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут дожди, утром и днем по юго-востоку в отдельных районах - сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер будет дуть переменных направлений с порывами до 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12 градусов, по юго-востоку +13 +14 градусов; максимальная днем +13 +19 градусов, по юго-западу до +21 градус.



В воскресенье, 24 июня, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку страны в отдельных районах дожди будут сильными. Днем местами возможны грозы. Ветер будет дуть западный с порывами до 5-10 м/с,при грозах порывы увеличатся до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +11 градусов, максимальная днем +14 +21 градусов.

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