﻿ На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра

21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и шквалистого ветра

Неделя выдалась жаркой. Вот только последний рабочий день принесет сюрпризы. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Подробнее о погоде на 22 июня рассказали в Белгидромете.

22 июня, в пятницу, ночью и утром по большей части страны, днем по востоку ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни. Ветер будет дуть южный с переходом на западный 5-10 м/с, при грозах порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха минимальная ночью +10 +16 градусов, максимальная днем +17 +22 градусов; по востоку ночью ожидается +17 +19 градусов, днем +23 +28 градусов. 

23 июня, в субботу, ночью по юго-востоку, днем на большей части страны пройдут дожди, утром и днем по юго-востоку в отдельных районах - сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер будет дуть переменных направлений с порывами до 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +12 градусов, по юго-востоку +13 +14 градусов; максимальная днем +13 +19 градусов, по юго-западу до +21 градус.

В воскресенье, 24 июня, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку страны в отдельных районах дожди будут сильными. Днем местами возможны грозы. Ветер будет дуть западный с порывами до 5-10 м/с,при грозах порывы увеличатся до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +11 градусов, максимальная днем +14 +21 градусов.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"


 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделя выдалась жаркой. Вот только последний рабочий день принесет сюрпризы. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке возбуждено уголовное дело за изнасилование заведомо малолетней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика