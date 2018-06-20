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Подросток утонул в Березине в Светлогорском районе
21.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Светлогорском районе в Березине утонул подросток 2002 года рождения, сообщил корреспонденту
Трагедия случилась 20 июня около 17.00. Парень приехал из Минска в гости к родственникам в деревню Судовица. Вместе с приятелями отправился купаться на речку в запрещенном для этого месте. Находящиеся неподалеку взрослые указали на опасность и запрет, подростки ушли в другое место, также не предназначенное для купания. В какой-то момент парень ушел под воду.
К месту происшествия были вызваны экстренные службы. Тело подростка ищут спасатели-водолазы ОСВОДа.
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В Светлогорском районе в Березине утонул подросток 2002 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной...
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