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Профилактическая акция «Скорость»

21.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 22 по 25 мая 2018 года Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию «Скорость».

С 22 по 25 мая 2018 года Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию «Скорость», целью которой является активизация работы по укреплению транспортной дисциплины в части соблюдения водителями скоростных режимов.

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий.

За 5 месяцев 2018 года по указанной причине совершено 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 79 – получили травмы.

С начала года сотрудниками ГАИ выявлено 6833 факта нарушений скоростного режима водителями. Согласно статьи 18.13 КоАП, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до 24,5 рублей (до 1 базовой величины), от 20 до 30 км/ч – от 24,5 до 73,5 рублей (от 1 до 3 базовых величин), 30 и более км/ч – от 73,5 до 245 рублей (от 3 до 10 базовых величин). За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от 122,5 до 367,5 рублей (от 5 до 15 базовых величин) или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года (если зафиксировано сотрудником ГАИ).

Пункт 78 Правил дорожного движения требует от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к дисциплине, ответственности и соблюдению ПДД. Помните, что внимательное, культурное вождение автомобилем и постоянный контроль за дорожной ситуацией обеспечат благополучное прибытие к месту назначения.


 
 
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С 22 по 25 мая 2018 года Госавтоинспекция Минской области проведет профилактическую акцию «Скорость».
 
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