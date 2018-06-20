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Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

21.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках Дня Энергии молодёжное объединение «Время Земли», брестские жилищно-коммунальные службы и городские власти устроили для всех желающих экскурсию по предприятиям города, которые внедрили энергосберегающие технологии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Участников посадили в автобус.

Экскурсовод отметил, что в городе уже несколько лет работают над снижением объёмов потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов за счёт альтернативных источников энергии. Всё это позволяет сокращать выброс парниковых газов в атмосферу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Первой точкой в маршруте стала котельная в микрорайоне «Речица». В декабре 2016 года ОАО «Брестское пиво» высказало невозможность осуществлять теплоснабжение жилых зданий и объектов микрорайона. Чтобы не допустить перерывы теплоснабжения, тепловой узел переоборудовали в котельную.

Мощность котельной позволяет обеспечить все нужды микрорайона. Уже в октябре 2017 котельная стала работать в штатном режиме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Котельная работает в автоматическом режиме, поэтому постоянное участие обслуживающего персонала не требуется, только в аварийных случаях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Работа контролируется диспетчерской службой в ближайшей крупной котельной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Единственным видом топлива, используемого для работы, является природный газ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Представитель котельной рассказал о её работе, привел несколько статистических данных.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Основные направления работы:

  • Увеличение использования для выработки тепловой энергии возобновляемых источников энергии;
  • Использование предварительно изолированных труб;
  • Замена технологического оборудования, отработавшего амортизационные сроки на энергосберегающие;
  • Перевод котельных в автоматический режим работы

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Эти меры должны обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и переход на экономичное и рациональное использование энергоресурсов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

В 2017 году Брест впервые принял участие в конкурсе в рамках проекта ЕС «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси» с местной инициативой «Внедрение энергоэффективных мероприятий на объектах городской коммунальной собственности – котельных г. Бреста, стимулирующих снижение выбросов СО2».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Евросоюз на реализацию инициативы выделил 42 948 евро. На эту сумму планируют провести полную реконструкцию двух котельных и замену теплообменников на третьем объекте.

Ожидается, что это приведёт к снижению потребления природного газа на 125,9 тыс. м3, а снижение объёмов выбросов СО2 составит 239,4 т.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Дальше участники заглянули на центральный тепловой пункт в микрорайоне «Ковалево», где на здании изображена пропаганда экономии ресурсов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Долго тут не задержались и отправились смотреть на установку для дробления строительных отходов EXTEC C-10. Установка самодвижущаяся, на гусеничном ходу с дистанционным управлением. В качестве материала используются строительные отходы – бой бетонных и железобетонных изделий, кирпича и асфальтобетона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Материал загружается экскаватором в приемный бункер, по которому он движется к мелющим щекам дробилки. Готовая продукция, щебеночно-песчаная смесь, складируется на накопительные площадки и может использоваться для подсыпки грунтовых дорог и для устройства слоёв основания под дорожные покрытия.

При сносе здания часто на его месте строят новый объект, что требует большое количество щебня для фундамента. Переработка строительных отходов даёт возможность использования материала, полученного при демонтаже старого строения. К сожалению, работу установки участникам не продемонстрировали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Конечным пунктом экскурсии стал Брестский мусороперерабатывающий завод – первая в Беларуси эффективная система обращения с городскими отходами, который открылся в 2011 году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Здесь перерабатывают все виды отходов: строительные, древесные, твёрдые коммунальные отходы, ил и осадки сточных вод, отдельные виды промышленного производства, пластик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Завод ориентирован на решение комплекса важных экологических и социально-экономических задач:

  • Выработка «зелёной» электрической и тепловой энергии их биогаза, получаемого путём сбраживания органической составляющей твёрдых коммунальных отходов, иловых осадков сточных вод для нужд завода и сторонних потребителей через её реализацию;
  • Снижение выбросов парниковых газов за счёт исключения биологического разложения органической части твёрдых коммунальных отходов, а также осадков и илов сточных вод.

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Представитель завода рассказал, что здесь перерабатывается до 30% мусора, и эта цифра будет расти.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

Кстати, если даже в вашем дворе пока площадок для раздельного сбора пока нет, мусор стоит сортировать, чтобы упростить работу рабочих на заводе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56608.php

Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)

 
Теги: Брест
 
 
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