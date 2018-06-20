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Эти предприятия в Бресте внедрили энергосберегающие технологии (репортаж с экскурсии)
21.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
В рамках Дня Энергии молодёжное объединение «Время Земли», брестские жилищно-коммунальные службы и городские власти устроили для всех желающих экскурсию по предприятиям города, которые внедрили энергосберегающие технологии.
Участников посадили в автобус.
Экскурсовод отметил, что в городе уже несколько лет работают над снижением объёмов потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов за счёт альтернативных источников энергии. Всё это позволяет сокращать выброс парниковых газов в атмосферу.
Первой точкой в маршруте стала котельная в микрорайоне «Речица». В декабре 2016 года ОАО «Брестское пиво» высказало невозможность осуществлять теплоснабжение жилых зданий и объектов микрорайона. Чтобы не допустить перерывы теплоснабжения, тепловой узел переоборудовали в котельную.
Мощность котельной позволяет обеспечить все нужды микрорайона. Уже в октябре 2017 котельная стала работать в штатном режиме.
Котельная работает в автоматическом режиме, поэтому постоянное участие обслуживающего персонала не требуется, только в аварийных случаях.
Работа контролируется диспетчерской службой в ближайшей крупной котельной.
Единственным видом топлива, используемого для работы, является природный газ.
Представитель котельной рассказал о её работе, привел несколько статистических данных.
Основные направления работы:
Эти меры должны обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и переход на экономичное и рациональное использование энергоресурсов.
В 2017 году Брест впервые принял участие в конкурсе в рамках проекта ЕС «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси» с местной инициативой «Внедрение энергоэффективных мероприятий на объектах городской коммунальной собственности – котельных г. Бреста, стимулирующих снижение выбросов СО2».
Евросоюз на реализацию инициативы выделил 42 948 евро. На эту сумму планируют провести полную реконструкцию двух котельных и замену теплообменников на третьем объекте.
Ожидается, что это приведёт к снижению потребления природного газа на 125,9 тыс. м3, а снижение объёмов выбросов СО2 составит 239,4 т.
Дальше участники заглянули на центральный тепловой пункт в микрорайоне «Ковалево», где на здании изображена пропаганда экономии ресурсов.
Долго тут не задержались и отправились смотреть на установку для дробления строительных отходов EXTEC C-10. Установка самодвижущаяся, на гусеничном ходу с дистанционным управлением. В качестве материала используются строительные отходы – бой бетонных и железобетонных изделий, кирпича и асфальтобетона.
Материал загружается экскаватором в приемный бункер, по которому он движется к мелющим щекам дробилки. Готовая продукция, щебеночно-песчаная смесь, складируется на накопительные площадки и может использоваться для подсыпки грунтовых дорог и для устройства слоёв основания под дорожные покрытия.
При сносе здания часто на его месте строят новый объект, что требует большое количество щебня для фундамента. Переработка строительных отходов даёт возможность использования материала, полученного при демонтаже старого строения. К сожалению, работу установки участникам не продемонстрировали.
Конечным пунктом экскурсии стал Брестский мусороперерабатывающий завод – первая в Беларуси эффективная система обращения с городскими отходами, который открылся в 2011 году.
Здесь перерабатывают все виды отходов: строительные, древесные, твёрдые коммунальные отходы, ил и осадки сточных вод, отдельные виды промышленного производства, пластик.
Завод ориентирован на решение комплекса важных экологических и социально-экономических задач:
Представитель завода рассказал, что здесь перерабатывается до 30% мусора, и эта цифра будет расти.
Кстати, если даже в вашем дворе пока площадок для раздельного сбора пока нет, мусор стоит сортировать, чтобы упростить работу рабочих на заводе.
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В рамках Дня Энергии молодёжное объединение «Время Земли», брестские жилищно-коммунальные службы и городские власти устроили для всех желающих экскурсию по...
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