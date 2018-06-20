Профилактика геогельминтозов. Как не заразиться?!

Пришла долгожданная пора, когда природа щедро одарила нас своими дарами – овощами и фруктами. Именно в этот период возникает риск заражения геогельминтами (аскаридами, власоглавами, токсокарами), когда очень хочется быстрее попробовать свежий лук, салат, редиску, морковь, укроп, петрушку, клубнику и землянику и, подчас, пренебрегая элементарными правилами предосторожности, пробуем их в немытом виде прямо в местах торговли и даже дома, слегка ополоснув овощ или фрукт струей воды из-под крана, не подозревая к чему это «опробирование» может привести.



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Причиной заболеваний геогельминтозами также может быть загрязненная частицами почвы не мытая свежая картошка, которая в пакете с другими продуктами, доставляемыми с рынка, и в ходе ее технологической обработки на кухне дома может стать причиной заражения всей семьи («старая» картошка, с которой многократно стряхивалась почва в процессе ее хранения и транспортировок, не опасна). Позднее – это могут быть и сладкие перцы, грунтовые помидоры и огурцы, ну и самая большая ягода – арбуз.

Аскаридоз. Человек заражается при проглатывании инвазионных (зрелых) яиц аскарид. Источник инвазии и окончательный хозяин возбудителя – только человек, который выделяет незрелые яйца (незаразные), которые дозревают в почве и сохраняются в ней до 10 лет. В организме человека аскариды достигают своей зрелости через 2-3 месяца после заражения. Продолжительность жизни аскариды в организме человека составляет 9-12 месяцев.

Трихоцефалез. Механизм заражения данной инвазией аналогичный аскаридозу, но в отличие от аскаридоза продолжительность жизни паразита в почве составляет не более 2 лет и для него характерен меньший период достижения зрелости – всего 1,5 месяца. Длительность жизни власоглава в организме человека может составлять 5 лет и более.

Токсокароз. Заражение человека может произойти при постоянном общении с больными собаками, на шерсти и языке которых могут находиться яйца этого паразита, а также через предметы обихода, с которыми собака контактировала в доме (постели, ковры, пол и др.). Возможно заражение при работе с почвой, загрязненной яйцами этих гельминтов, а также употреблении не мытых овощей, зелени и других продуктов питания.

Основными симптомами при аскаридозе могут быть: понижение аппетита, тошнота, головокружение, слюнотечение, боли в животе. При попадании личинок аскариды в легкие, бронхи возможны сухой кашель, бронхиты, аллергия. В кишечнике человека аскариды, переплетающиеся в клубок, могут вызвать непроходимость кишечника.

У больного трихоцефалезом чаще всего наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Из симптомов чаще наблюдаются тошнота, рвота, чувство тяжести и болезненности под ложечкой и правой подвздошной области, раздражительность, головная боль, иногда - судороги.

Основные симптомы при токсокарозе могут быть температура, сухой кашель, приступы удушья, происходят изменения в легких и крови, снижение зрения. Лечение заболевания занимает длительный период времени.

Если не хотите заразиться геогельминтами, следуйте следующим правилам:

- овощи нужно мыть с помощью щеточки, желательно с применением хозяйственного мыла, которое не только обладает противомикробным и противовирусным действием, но и воздействует на оболочку яиц гельминтов, делая их не жизнеспособными;

- зелень необходимо замачивать на 1 час в холодной воде, во время которого яйца гельминтов оседают на дно емкости. Затем ее нужно прополаскивать под проточной водой и просушивать на бумажном или ином полотенце, салфетке;

- клубнику, пористую поверхность которой сложно отмыть от возбудителей паразитарных болезней, нужно мыть с особой тщательностью, очищая ее от частичек почвы и чашелистиков у основания ягоды;

- стричь ногти на руках, которые поистине являются «кладовой» для яиц гельминтов; не грызть их и не сосать. Желательно очень загрязненные руки почвой мыть мылом с использованием щеточки, тщательно вымывая подногтевые пространства;

- периодически мыть детские игрушки, которые они берут в рот и облизывают; полы и ковры, на которых ползают и играют дети содержать в чистоте;

- следить за содержанием надворных туалетов, не выливать содержимое горшков на территории сада или огорода, а также своевременно очищать выгребные ямы во избежание загрязнения почвы нечистотами;

- своевременно и регулярно проводить профилактическую дегельминтизацию у щенков, собак, содержащихся в квартирах, индивидуальных хозяйствах;

- по рекомендации Всемирной организации здравоохранения необходимо периодически проводить лечение антигельминтными средствами (дегельминтизацию) без предварительного индивидуального лабораторного обследования. Для нашей территории, где доминирующими геогельминтозами являются аскаридоз и токсокароз, профилактическое лечение аскаридоза достаточно проводить один раз в год (начиная с сентября-октября месяцев или 1 квартале года) после консультации с врачом. Рекомендуемые препараты: декарис, пирантел, вермокс.

Врач-паразитолог ГУ «БОЦГЭиОЗ» А.И.Корзан