Работы уже идут, на ул. Московской в Бресте, у самого здания Беларусбанка. Судя по нанесенным надписям там даты - 1922 - 2022 и Беларусбанк. А что говорят источники по историческим датам?



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1922 год

26 декабря постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР учреждены сберегательные кассы, главная задача которых - предоставление населению возможности надёжного хранения свободных денежных средств. Создание сберкасс явилось частью новой экономической политики и денежной реформы 1922-1924 гг. Сбережения населения стали использоваться как главный источник финансирования индустриализации страны.

1995 год

Указом Президента Республики Беларусь №340 от 30.08.95 путем слияния Сберегательного банка Республики Беларусь и Акционерного коммерческого банка "Беларусбанк" организовано Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк". Начался современный этап в развитии банка. АСБ "Беларусбанк" назначен Правительством Республики Беларусь банком-агентом по обслуживанию иностранных кредитных линий.

АСБ "Беларусбанк" начинает ежегодно проводить аудит своей финансовой отчетности по международным стандартам с приглашением международных аудиторских компаний.



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