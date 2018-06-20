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На Московской появится памятный знак - "100 лет Беларусбанку"?
21.06.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Работы уже идут, на ул. Московской в Бресте, у самого здания Беларусбанка. Судя по нанесенным надписям там даты - 1922 - 2022 и Беларусбанк. А что говорят источники по историческим датам?
1922 год
26 декабря постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР учреждены сберегательные кассы, главная задача которых - предоставление населению возможности надёжного хранения свободных денежных средств. Создание сберкасс явилось частью новой экономической политики и денежной реформы 1922-1924 гг. Сбережения населения стали использоваться как главный источник финансирования индустриализации страны.
1995 год
Указом Президента Республики Беларусь №340 от 30.08.95 путем слияния Сберегательного банка Республики Беларусь и Акционерного коммерческого банка "Беларусбанк" организовано Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк". Начался современный этап в развитии банка. АСБ "Беларусбанк" назначен Правительством Республики Беларусь банком-агентом по обслуживанию иностранных кредитных линий.
АСБ "Беларусбанк" начинает ежегодно проводить аудит своей финансовой отчетности по международным стандартам с приглашением международных аудиторских компаний.
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Работы уже идут, на ул. Московской в Бресте, у самого здания Беларусбанка. Судя по нанесенным надписям там даты - 1922 - 2022 и Беларусбанк. А что говорят источники по...
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