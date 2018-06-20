Джон Траволта и Эмма Стоун танцуют. Посмотрите, как в одном ролике соединили танцы из 300 фильмов

В Сети было опубликовано видео, в котором соединили танцевальные сцены из трех сотен фильмов.

В видео смонтировали отрывки из фильмов и мультфильмов. Так, в итоговый монтаж попали кадры из лент «Красавица и чудовище», «Шрек», «Криминальное чтиво», «Один дома», «Заводной апельсин» и еще примерно трех сотен картин.

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