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Джон Траволта и Эмма Стоун танцуют. Посмотрите, как в одном ролике соединили танцы из 300 фильмов

21.06.2018 12:42 — Разное | Tut.by  
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В Сети было опубликовано видео, в котором соединили танцевальные сцены из трех сотен фильмов.

В видео смонтировали отрывки из фильмов и мультфильмов. Так, в итоговый монтаж попали кадры из лент «Красавица и чудовище», «Шрек», «Криминальное чтиво», «Один дома», «Заводной апельсин» и еще примерно трех сотен картин.

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Теги: Минск
 
 
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В видео смонтировали отрывки из фильмов и мультфильмов. Так, в итоговый монтаж попали кадры из лент "Красавица и чудовище", "Заводной апельсин" и еще примерно трех...
 
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