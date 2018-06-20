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Джон Траволта и Эмма Стоун танцуют. Посмотрите, как в одном ролике соединили танцы из 300 фильмов
В Сети было
В видео смонтировали отрывки из фильмов и мультфильмов. Так, в итоговый монтаж попали кадры из лент «Красавица и чудовище», «Шрек», «Криминальное чтиво», «Один дома», «Заводной апельсин» и еще примерно трех сотен картин.
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1 июля на территории аэропорта Минск-1 в летнем open-air будут участвовать звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина и Therr Maitz.
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В видео смонтировали отрывки из фильмов и мультфильмов. Так, в итоговый монтаж попали кадры из лент "Красавица и чудовище", "Заводной апельсин" и еще примерно трех...
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