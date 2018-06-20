Отверженные. Ибрагимович, Бензема, Мората и еще 12 звездных игроков, которых не взяли в Россию

В России уже неделю проходит самый долгожданный футбольный турнир четырехлетия. Чемпионат мира собрал почти всех лучших игроков мира, однако за бортом мундиаля осталось полтора десятка звезд, по разным причинам не попавших в заявки своих команд.

Джо Харт



Reuters

Когда Гвардиола пришел в «Манчестер Сити», то первым делом указал на дверь Джо Харту. Если предыдущие наставники «горожан» прощали огрехи англичанина, то испанец ясно дал понять, что роль вечно запасного вратаря – лучшее, на что тот может рассчитывать. Харт спешно засобирался в командировку на Апеннины, где освободилось место в рамке у «Торино». Проведя год в Серии А, англичанин оклемался и вернулся в АПЛ. Второй шанс дал «Вэст Хэм», но «молотобойцы» уже по ходу сезона отказались выкупать некогда главного вратаря «трех львов». В конце концов, Саутгейт отдал предпочтение более молодым и стабильным Джеку Батлэнду и Джордану Пикфорду.

Серхи Роберто

Универсальный солдат «Барселоны» надежно играет на всем правом фланге и может действовать в опорной зоне, но даже такой универсальности было недостаточно, чтобы впечатлить Лопетеги. На этот чемпионат мира каталонцы отправили 14 игроков, на одного больше делегировал триумфатор Лиги чемпионов «Реал», но на удивление болельщиков потенциальный дублер половины команды остался дома. Даже если бы травма Дани Карвахаля в киевском финале оказалась серьезной, каталонцу предпочли бы другого воспитанника «блауграны» Эктора Бельерина или защитника "Бетиса" Марка Бартры.

Сеск Фабрегас

У полузащитника «Челси» изначально было мало шансов поехать в Россию, ведь Лопетеги совсем не вызывал его на командные сборы. Испанец хорош в контратаках, но совсем не отрабатывает в обороне. Тем не менее, на финальных стадиях крупных турнирах Сеск не раз играл в нападении, когда у основных страйкеров опускались руки. К тому же, он один из немногих, кому не предъявишь за блеклый результат команды Конте в этом сезоне. Послу внезапного ухода Лопетеги в «Реал», плеймейкер успел отшутиться, сказав, что теперь у него появился шанс попасть в сборную.

Хуан Мата



Фото: manutd.com

Из испанцев, которых отцепили от сборной, можно составить отдельную команду, ничем не уступающую основной. 30-летний плеймейкер «Манчестер Юнайтед» проиграл конкуренцию Коке из мадридского «Атлетико». К слову, Мате и при Дель Боске не сильно доверяли в «красной фурии». Дело в том, что при 4-3-3 в средней линии симпатичнее смотрелись Бускетс, Иньеста и Сильва. Роль суперзапасного – потолок полузащитника в сборной. В Манчестере дела обстоят получше, но Моуриньо уже разок провожал Хуана из «Челси», вполне может указать на дверь еще раз.

Педро

В сезоне 2015/2016 миниатюрному испанцу удалось вырваться из каталонского плена в АПЛ. Лондонский «Челси» с радостью принял миниатюрного испанца, обостряющего правый фланг атаки. В первом же сезоне у него было 10 очков по системе «гол + пас» и выигранный чемпионат Англии. Летом было Евро, куда Педро позвали помогать Морате, Адурицу и Нолито. С уходом Дель Боске приглашений в расположение «красной фурии» стало на порядок меньше. Антонио Конте уже намекал прессе, что экс-каталонец не входит в его планы на следующий сезон.

Альваро Мората

Несмотря на прекрасный пул игроков средней линии, к дружине Фернандо Йерро есть вопросы по нападению. Если Диего Коста калач тертый, то Аспас и Родриго – ребята новые. Экс-тренер испанцев Хулен Лопетеги говорил, что специально выбирал трех разных нападающих, исходя из их действий в штрафной. Так и не увильнув от вопросов про Морату, коуч заключил, что на его решение повлияла плохая вторая часть сезона в исполнении девятого номера «аристократов». Досаднее всего, тот факт, что эксперты пророчили Морате ЧМ-2018 как шанс закрепиться в статусе топ-футболиста. С этим у Альваро как раз и проблемы. Поговаривают, что он вновь собирается махнуть в «Ювентус».

Антони Марсьяль

Фланговый нападающий «МЮ» уже уведомил своего агента, что хочет уйти, боясь повторить судьбу Чичарито, который чаще играл со скамейки. Даже не оглядываясь на статистику, можно было сообразить, что шансов у молодого француза очень мало. В России зажигать в нападении «трехцветных» будут Гризманн и Жиру. Антони вместе с братом по несчастью Кингсли Команом остается поддерживать сборную дистанционно.

Карим Бензема



Карим Бензема. Фото: Reuters

Отыграв почти 10 лет в «Реале», выиграв четыре Лиги чемпионов и россыпь внутренних трофеев, Бензема получил очередной отказ от Дешама. Никто в действующей сборной Франции такими достижениями прихвастнуть не может. Президент Федерации футбола Франции сказал, что Бензема отличный игрок, но его карьера в сборной завершена. Все началось с 2015 года, когда Карима уличили в шантаже Матье Вальбуэна. С тех самых пор обоих не очень-то ждут в расположении «трехцветных».

Дани Алвес

Звездный латераль пропускает путешествие в Россию из-за травмы в финале Кубка Франции. В итоге викторию одержал «ПСЖ», упрочив лидерство Алвеса в списке самых титулованных футболистов. Обиднее тот факт, что сороковым трофеем вполне мог стать Кубок Мира. «Пентакампеоны» на подъеме, Дани Алвес – один из лучших крайних защитников в мире, который бы очень пригодился Тите. Куда хуже, что для Алвеса это последний мундиаль. Если у Жезуса, Неймара и Коутиньо еще будут шансы завоевать шестой кубок, то легенда «Барселоны» уйдет на покой без главного трофея в жизни.

Давид Луиз

Кудрявый защитник «Челси» - еще один кандидат на выход из лондонской команды. Во-первых, с зимы у дефа череда травм, а во-вторых, он так и не сумел найти общий язык с Антонио Конте. Футболист без игровой практики вряд ли был нужен Тите, к тому же в местном чемпионате есть исполнители не хуже. С конца весны Луиз выступает частью предполагаемых сделок. С большой долей вероятности, карьера бразильца на «Стэмфорд Бридж» подходит к завершению.

Раджа Наингголан



Фото: Reuters

Заводной бельгиец провел еще один крутой сезон в Италии, став украшением команды Ди Франческо. Раджа узнаваем не только благодаря отменному дальнему удару и прическе, но и благодаря своим резким высказываниям. В конце сезона под удар попал тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Специалист публично критиковал полузащитника за пренебрежение режимом и курение. В ответ он слышал завуалированные упреки в отсутствии компетенции. В итоге Наингголан не попал даже в расширенную заявку, а возмутившиеся болельщики даже организовали митинг, но Мартинеса это не тронуло. Раджа завершил свои выступления за главную команду страны.

Марио Гетце

Немецкий голденбой четыре года назад осчастливил свою страну, забив единственный мяч в финале против сборной Аргентины. Сегодня он не попадает в сборную и откровенно средне играет. В свои 26 лет Марио не может отделаться от ярлыка вечно перспективного. В минувшем сезоне Гетце отличился всего дважды в 26 матчах Бундеслиги. Такой результативностью Йоахима Лева не впечатлить.

Лерой Сане

Если Гетце провел неудачный сезон и остался дома, то янгстер «горожан» играл великолепно, но все равно не попал в окончательную заявку. У Гвардиолы парень играет очень результативно – 10 голов и 15 передач.

«Был сложный выбор между ним и Юлианом Брандтом, и мы выбрали Брандта», – объяснил Лев на пресс-конференции.

Лерой выиграл АПЛ, стал лучшим молодым игроком сезона, но перекраивать тактику под одного исполнителя Лев не намерен.

Златан Ибрагимович



Фото: twitter.com/MLS

В апреле Златан сказал: «У меня заоблачные шансы сыграть на ЧМ». Месяцом ранее он публично скучал по атмосфере в националке, но тренер скандинавов Янне Андерссон назвал это спекуляцией. Форварду всегда были свойственны громкие заявления, среди которых и его уход из сборной Швеции. По-хорошему, Ибра уходил со сборной уже много раз, но до двери так и не дошел. Отталкиваясь от реалий, шведам будет тяжело даже на групповом этапе. Йон Гвидетти и Маркус Берг очень отдаленно напоминают вожаков стаи. Впрочем, Ибра может взять отгул и покинуть МЛС, чтобы поддержать товарищей с трибун.

Мауро Икарди

Уведя жену у Макси Лопеса – близкого друга Лионеля Месси, Мауро закрыл себе дверь в национальную команду. Либеральный Сампаоли намекал, что дело в тактике. Тем не менее, болельщикам остается только догадываться, как на самом деле обстоят дела. В прошедшем сезоне Икарди стал лучшим бомбардиром, обойдя Игуаина и Дибалу. Даже жирный ценник в 100 миллионов не исправит положения, пока нападающий сам не разберется в сложившейся ситуации.