​Фотоэлектронный чип ночного видения создали в Китае

Центр оптико-электронных технологий Юньнаньского университета презентовал новый фотоэлектронный чип.

Устройство может быть установлено на очки, мобильные телефоны и другие приборы для того, чтобы повысить видимость ночью. Ценность нового устройства в том, что воспользоваться им могут люди в повседневной жизни.

Существующие на сегодняшний день приборы ночного видения громоздки, дорогостоящи и, как правило, применяются в военных и научных целях.