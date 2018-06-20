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Фотоэлектронный чип ночного видения создали в Китае
Центр оптико-электронных технологий Юньнаньского университета презентовал новый фотоэлектронный чип.
Устройство может быть установлено на очки, мобильные телефоны и другие приборы для того, чтобы повысить видимость ночью. Ценность нового устройства в том, что воспользоваться им могут люди в повседневной жизни.
Существующие на сегодняшний день приборы ночного видения громоздки, дорогостоящи и, как правило, применяются в военных и научных целях.
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Центр оптико-электронных технологий Юньнаньского университета презентовал новый фотоэлектронный чип.
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