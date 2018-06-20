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План мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, проводимых в Ельском районе
21.06.2018 — Разное | Народны голас
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22 июня 2018 года
Название мероприятия: День памяти «И память, и подвиг, и боль!»
Место проведения: г.Ельск, Ельский район
Ельская районная центральная библиотека
10.00 – 19.00 – книжно-иллюстрированная выставка «У памяти нет срока давности»
10.00 – 19.00 – фото-вернисаж «Они защищали Ельск»
11.00 – 12.00 – выездная выставка краеведческого музея «Музей в чемодане»
12.00 – 13.00 – медиа-презентация «Слава, достойная памяти»
13.00 – 14.00 – демонстрация видеофильма «Солдаты Победы»
городской сквер
14.00 Возложение цветов к обелиску погибшим воинам в городском сквере идеологическим активом Ельского района
Кинотеатр “Дружба”
19:00-21:00 художественный фильм «Собибор» (Россия, 2018г. военная драма, +12)
агр.Кочищи
11.00 Возложение цветов к памятнику жертв фашизма на месте бывшей
д. Копанка.
Час памяти «Они сражались за нас»
агр.Скородное, агр. Млынок, арг.Засинцы, агр.Подгалье
12.00 Возложение цветов к памятникам жертв фашизма
агр. Ремезы, сельский дом культуры
11.00 Литературно-музыкальная композиция «Маленькие герои большой войны»
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План мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, проводимых в Ельском районе
> 22 июня 2018 года Название мероприятия: День памяти «И память, и подвиг, и боль!» Место проведения: г.Ельск, Ельский район Ельская районная центральная...
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