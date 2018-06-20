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План мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, проводимых в Ельском районе

21.06.2018 — Разное | Народны голас  
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22 июня 2018 года

 

Название мероприятия:  День памяти  «И память, и подвиг, и боль!»

 

Место проведения: г.Ельск, Ельский район

 

 Ельская районная центральная библиотека

10.00 – 19.00 – книжно-иллюстрированная выставка «У памяти нет срока давности»

10.00 – 19.00 – фото-вернисаж «Они защищали Ельск»

11.00 – 12.00 – выездная выставка краеведческого музея «Музей в чемодане»

12.00 – 13.00 – медиа-презентация «Слава, достойная памяти»

13.00 – 14.00 – демонстрация видеофильма «Солдаты Победы»

 

городской сквер

14.00  Возложение цветов к обелиску погибшим воинам в городском сквере идеологическим активом Ельского района

Кинотеатр “Дружба”

19:00-21:00 художественный фильм  «Собибор» (Россия, 2018г. военная  драма, +12)

 

агр.Кочищи

11.00  Возложение цветов к памятнику  жертв фашизма  на месте бывшей

д. Копанка.

Час памяти «Они сражались за нас»

 

 

агр.Скородное, агр. Млынок, арг.Засинцы, агр.Подгалье

12.00 Возложение цветов к памятникам  жертв фашизма

 

агр. Ремезы, сельский дом культуры

11.00 Литературно-музыкальная композиция «Маленькие герои большой войны»

План мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, проводимых в Ельском районе

 
 
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>   22 июня 2018 года   Название мероприятия:  День памяти  «И память, и подвиг, и боль!»   Место проведения: г.Ельск, Ельский район    Ельская районная центральная...
 
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