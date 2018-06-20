"Это уже будет не мужчина". Готовы ли папы пойти в декрет, и согласны ли мамы доверить им детей

Менее процента белорусских мужчин соглашаются идти в декрет. В прошлом году на отпуск по уходу за ребенком решились чуть больше трех тысяч пап. В Минтруда говорят, что причины материальные: женщины, как правило, меньше зарабатывает и поэтому сидит с детьми.

Мы решили узнать, готовы ли морально мужчины уходить на три года в декрет. И согласны ли женщины доверить воспитание детей своим супругам.

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