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"Это уже будет не мужчина". Готовы ли папы пойти в декрет, и согласны ли мамы доверить им детей
Менее процента белорусских мужчин соглашаются идти в декрет. В прошлом году на отпуск по уходу за ребенком решились чуть больше трех тысяч пап. В Минтруда говорят, что причины материальные: женщины, как правило, меньше зарабатывает и поэтому сидит с детьми.
Мы решили узнать, готовы ли морально мужчины уходить на три года в декрет. И согласны ли женщины доверить воспитание детей своим супругам.
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Менее процента белорусских мужчин соглашаются идти в декрет. В прошлом году на отпуск по уходу за ребенком решились чуть больше трех тысяч пап. В Минтруда говорят,...
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