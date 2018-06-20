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Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
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г. Буда-Кошелево Губичский сельсовет Гусевицкий сельсовет Коммунаровский сельсовет Кошелевский сельсовет ...
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