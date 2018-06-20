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Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»

21.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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г. Буда-Кошелево

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»

Губичский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Губичская базовая школа Буда-Кошелевского района» — «Ветряная мельница»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Губичский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Птичья столовая»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Губичский сельский дом культуры — «Скамья»

Гусевицкий сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Гусевицкий сельский дом культуры (Карпинский В.В.) — «Спортивная мышь»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Гусевицкий сельский Совет депутатов (Гришай Л.А.) — оформление крыши шахтного колодца «Закат солнца»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Гусевицкий сельский Совет депутатов (Гришай Л.А.) — оформление крыши шахтного колодца «Гуси у озера»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Гусевицкий сельский Совет депутатов (Гришай Л.А.) — оформление крыши шахтного колодца «Снегирь»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Пенчинский государственный детский сад» — «Мельница с клумбой»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Гусевицкий государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Лавочка мечты»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Гусевицкий сельский Совет депутатов (Гришай Л.А.) — Декоративное оформление скамейки
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Гусевицкая средняя школа Буда-Кошелевского района» — «Скамейка для отдыха»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Пенчинский сельский дом культуры — «Городская скамейка»

Коммунаровский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО » Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района» — «С любовью к школе…»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Государственный ясли-сад «Солнышко» п. Коммунар» — «Домик для друзей»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
РДСХУП «Белоруснефть-Особино» — «ОСОБИНСКИЙ» петушок»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Коммунаровский сельский Совет депутатов (Молотков В.А.) — «Живая вода»

Кошелевский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Кошелевский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Скамейка-рояль»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Кошелевский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Скамейка-солнышко»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Отделение почтовой связи Кошелево — «Скамейка резная»

Кривский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Ивольский сельский дом культуры — «Скамейка свиданий»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Кривская средняя школа Буда-Кошелевского района» — «Цветные радости»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Кривский сельский дом культуры — «Островок теплоты»

Липиничский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Липиничский сельский исполнительный комитет — «Лесной подарок»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Неговский сельский дом культуры (Исайчикова Л.А.) — «Как когда-то у бабушки…»

Морозовичский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа Буда-Кошелевского района» — «Букет»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Глазовская средняя школа Буда-Кошелевского района» — «Вясковыя нарысы»

Николаевский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Николаевский сельский исполнительный комитет, отделение почтовой связи Никалаевка — «Скамейка для отдыха»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Николаевский сельский дом культуры, Николаевская библиотека — «Цветочная клумба «Чайная пара»

Октябрьский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Октябрьский сельский дом культуры (Влащенкова Т.А.) — «Иван да Марья»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Отдел землеустройства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (Чумакова Е.П.) — «Сказочная страна»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Дуравичский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Как у нас в садочке…»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Октябрьский сельский дом культуры (Влащенкова Т.А.) — «У березки»

Потаповский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Потаповский детский сад-средняя школа Буда-Кошелевского района» — «Гранит науки»

Рогинский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Рогинский сельский исполнительный комитет — «Скамья «Березка»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Рогинский сельский исполнительный комитет — «Цветущий сад»

Уваровичский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Уваровичский сельский исполнительный комитет, ГУО «Уваровичский государственный детский сад Буда-Кошелевского района», ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района», ГУО «Уваровичская детская школа искусств Буда-Кошелевского района» — «МАФ «Уголок настроения»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО «Уваровичская средняя школа Буда-Кошелевского района» (Борисенко А.И.) — «Скамейка «А, Б, В, Г, Дейка»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Учреждение «Уваровичский психоневрологический дом интернат для престарелых и инвалидов» (Ковалек В.В.) — «Цветочная клумба «ТРИО»

Узовский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УЗ «Узовская амбулатория врача общей практики» — «Цветущее настроение в любую непогоду»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Узовский сельский Совет депутатов (Федоренко Л.Н.) — «Лесные друзья»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Узовский сельский Совет депутатов (Федоренко Л.Н.) — «Лесные друзья»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
УО «Узовский государственный детский сад Буда-Кошелевского района» — «Весялуння-балалайка»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Узовский сельский Совет депутатов (Захарченко Т.А.) — «Крылатые качели»

Чеботовичский сельсовет

Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
ГУО » Чеботовичский детский сад-средняя школа Буда-Кошелевског района» (Зайцев Н.М.) — «Авторская лавочка «Ветразь»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Чеботовичский Центр народного творчества (Шевченко И.М.) — «Авторская лавочка «Деревенский быт»

Широковский сельсоветКонкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»
Конкурс на лучший арт-объект «Все лучшее малой Родине…»

 
 
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