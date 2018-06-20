В Светлогорском районе утонул 16-летний подросток. Спасатели ищут тело

Трагический случай произошел 20 июня около пяти часов вечера в районе деревни Судовица.

16-летний подросток вместе с приятелем отправились к реке, чтобы освежиться. Однако ребята выбрали для купания неподходящее место – купаться там запрещено. Взрослые, которые находились неподалеку, указали на опасность и запрет. Тогда мальчики ушли в другое место. Не исключено, что оно также не было предусмотрено для купания. Парень вошел в воду и на берег больше не вернулся.