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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июня

21.06.2018 12:56 — Разное | Ежедневник  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июня

На 22 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в пятницу, 22 июня, в Беларуси будет облачно с прояснениями.  Ночью и утром почти по всей территории страны пройдут дожди.

Днем дожди с грозами ожидаются лишь по востоку. При этом в отдельных районах могут пройти сильные ливни. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с, в остальное время скорость ветра не превысит 10 м/с.

Ночью температура воздуха будет в пределах 10-16 градусов, днем воздух прогреется до 17-22 градусов. При этом по востоку страны, где ожидаются сильные грозы и ливни, ночью будет 17-19 градусов, а днем - 23-28 градусов.

 
 
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На 22 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах.
 
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