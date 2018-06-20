Северная Корея уничтожит испытательный полигон Сохэ

Ким Чен Ын сделал такое заявление на саммите США-КНДР в Сингапуре.



На полигоне тестировались межконтинентальные баллистические ракеты. Когда именно его демонтируют, пока неизвестно. В последнее время северокорейские власти взяли курс на ядерное разоружение и выстраивание отношений с другими государствами.