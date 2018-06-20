|
Северная Корея уничтожит испытательный полигон Сохэ
Ким Чен Ын сделал такое заявление на саммите США-КНДР в Сингапуре.
На полигоне тестировались межконтинентальные баллистические ракеты. Когда именно его демонтируют, пока неизвестно. В последнее время северокорейские власти взяли курс на ядерное разоружение и выстраивание отношений с другими государствами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ким Чен Ын сделал такое заявление на саммите США-КНДР в Сингапуре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)