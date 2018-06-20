​Парень утонул в Березине в Светлогорском районе

20 июня вечером в Светлогорском районе в реке Березина утонул парень 2002 года рождения, сообщает Гомельская областная организация ОСВОД.

Парень приехал из Минска в посёлок Судовица в гости к родственникам. Вместе с приятелями он пошёл купаться на реку в запрещённом для этого месте. Взрослые, находящиеся неподалёку, предупредили детей об опасности и указали на запрет. Подростки перешли в другое место, где также запрещено купаться. Там во время плавания парень резко ушёл под воду.

На место трагедии прибыли экстренные службы. Тело подростка ищут спасатели-водолазы ОСВОДа.