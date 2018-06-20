Официальное разъяснение ВКХ по пуско-наладочным работам на мини-ТЭЦ





Волковысское коммунальное хозяйство сообщает. В настоящее время котельные по улице С. Панковой, 65 и улице Социалистическая, 12 обеспечивают тепловой энергией примерно 60 % населения города Волковыска, данные котельные эксплуатируются более 35 лет. Основное оборудование котельных выработало свой ресурс и требует замены. В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением о займе (проект «Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения») между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития от 8 апреля 2014 г., город Волковыск был выбран одним из населенных пунктов в Республике Беларусь для реализации данного проекта. КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» совместно с РПУП «Белгоспроект» в 2016 году была подготовлена предтендерная документация по объекту «Строительство котельной с мини-ТЭЦ на МВТ по ул. С. Панковой в г. Волковыск» для проведения международных конкурсных торгов с объемом финансирования на сумму до 14,1 миллиона долларов США.

Тепловая энергия от строящего энергоисточника будет отпускаться на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей города, а электрическая энергия будет вырабатываться для собственных нужд теплоисточника и передачи ее излишков в энергосистему.

В настоящее время ООО «Вирэл» и ОАО «БЭРН» совместно с представителем фирмы «Siemens» (Германия) проводятся пуско-наладочные работы по подключению турбины к паровым котлам, которые в ближайшее время будут покрывать нагрузку горячего водоснабжения потребителей города. Турбина производства фирмы «Siemens» стоимостью более 1,0 миллиона евро должна обеспечиваться паром высокого качества. В связи с этим в настоящее время производится продувка паровых котлов с параметрами высокого давления и выбросом пара в атмосферу с целью удаления механических примесей. Данный вид работ должен производиться непрерывно. В связи с этим процесс продолжался и днем, и ночью. В ближайшие время работы будут завершены. При вводе оборудования в эксплуатацию посторонних шумов от работы теплоисточника не будет.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения в настоящее время является принятие кардинальных мер по экономии и бережливому использованию топливно-энергетических ресурсов. Важное государственное значение придается вопросу ввода в действие теплоисточников на местных видах топлива. Реализация выше указанного проекта позволит повысить надежность теплоснабжения жителей города Волковыска, увеличить время подачи горячей воды в течение суток, уменьшить сроки отключение потребителей в межотопительный период для проведения профилактических работ.

В очередной раз приносим свои извинения за причиненные неудобства жителям города Волковыска.

В.М.Мехоношин, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство»