Microsoft запустила новостное приложение для iOS и Android

Microsoft переименовала агрегатор новостей MSN News в Microsoft News и выпустила обновлённую версию новостных приложений для iOS и Android, пишет Digital Trends.





Пользователи сервиса могут сами настраивать ленту, выбирая наиболее интересные разделы, из которых они хотели бы получать новости. Также предусмотрены тёмный режим и настройка уведомлений о срочных новостях.

Самостоятельно настроить приложение на основе своих интересов пользователи смогут так же, как и в десктопной версии. Можно подписаться на мировые новости, новости отдельного региона или крупнейших городов, а также выбирать различные темы — например, здоровье, личные финансы, образ жизни и другие. Все настройки аккаунта синхронизируются между всеми платформами (мобильными устройствами, компьютером и веб-версией).

«Microsoft Новости» собирает контент из более чем 3 тысяч источников. Ежедневно в агрегатор поступает более 100 тысяч статей, для которых искусственный интеллект определяет тематику, актуальность и рассчитывает возможную популярность. После этого контент обрабатывает команда из 800 редакторов по всему миру.