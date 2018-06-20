В Беларуси стартуют продажи восстановленных iPhone 7 и iPhone 7 Plus

В Беларуси стартуют продажи восстановленных iPhone 7 и 7 Plus CPO (Certified Pre-Owned). Предзаказ на гаджеты в магазинах i-Store можно оформить уже сейчас. Ожидается, что устройства появятся у официального реселлера Apple 22 июня.





В сети магазинов i-Store приобрести гаджеты можно по следующим ценам:

• iPhone 7128 ГБ -1499 рублей,

• iPhone 7256 ГБ — 1699 рублей,

• iPhone 7 Plus 128 ГБ — 1799 рублей,

• iPhone 7 Plus 256 ГБ — 1999 рублей.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus CPO также стали первыми устройствами в i-Store, на которые действует рассрочка до 24 месяцев. Ежемесячный платеж — от 63 рублей в месяц. Дополнительные возможности рассрочки — 6 и 12 месяцев, а также покупка по карте «Халва» с рассрочкой на 3 месяца.

Что такое iPhone CPO?

Восстановленный (CPO, Certified Pre-Owned) iPhone — это аппарат, бывший в употреблении, который владелец вернул из-за какой-либо неисправности в работе или по программе обмена на более новое устройство (trade-in).

Такие гаджеты отправляются на заводы партнеров Apple, где в случае необходимости в аппаратах меняют все неисправные детали, затем ставят новый дисплей, батарею и корпус.

После этого смартфоны проходят заводские тесты (аналогичное тестирование проводится для новых iPhone), получают новый серийный номер и затем упаковываются. В комплекте с ним идут новые наушники и зарядное устройство.

На всю свою восстановленную технику компания Apple дает гарантию 1 год. В случае с iPhone CPO, продаваемыми в Беларуси, гарантия предусматривает обмен телефона на такой же восстановленный (аналогичный по цвету и характеристикам).

Внешне восстановленный iPhone CPO никак не отличается от обычного.

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