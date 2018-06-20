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Финн купил на аукционе Т-34 для друга

21.06.2018 13:17 — Разное | Tut.by  
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Финн Стен Юханссон купил за 63 тысячи евро советский танк Т-34-85 1943 года выпуска на аукционе финского Общества исторического оружия. Юханссон пояснил, что купил танк для друга. На аукционе продавали тяжелую военную технику: гаубицы, гранатометы, зенитное орудие, противотанковые орудия, пишет Daily Storm.


Фото: Global look press

«Я купил этот танк для друга. Я его представитель на этом аукционе», — рассказал Стен Юханссон журналистам на аукционе, его процитировала финская газета Ilta Sanomat. Он заверил, что танк останется в Финляндии, но не назвал имя друга, для которого совершил необычную покупку. Машина пригодна для передвижения, ранее она была представлена на военно-исторической выставке. Покупатель танка заявил, что сам будет участвовать в перевозке танка. 

Вся техника и оружие, представленные на аукционе, деактивированы, их невозможно использовать для военных действий. Для их покупки не требуется специального разрешения. 

Модель танка Т-34-85 появилась в конце 1943 года, у нее улучшенная бронезащита, рассчитанная на трех человек башня, пушка калибра 85 миллиметров, а также у танка есть два ручных пулемета. Машина вмещает пять человек. Производство этой модели прекратилось в СССР в 1946 году. 

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Покупатель заявил, что танк останется в Финляндии.
 
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