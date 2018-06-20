Финн купил на аукционе Т-34 для друга

Финн Стен Юханссон купил за 63 тысячи евро советский танк Т-34-85 1943 года выпуска на аукционе финского Общества исторического оружия. Юханссон пояснил, что купил танк для друга. На аукционе продавали тяжелую военную технику: гаубицы, гранатометы, зенитное орудие, противотанковые орудия, пишет Daily Storm.



Фото: Global look press

«Я купил этот танк для друга. Я его представитель на этом аукционе», — рассказал Стен Юханссон журналистам на аукционе, его процитировала финская газета Ilta Sanomat. Он заверил, что танк останется в Финляндии, но не назвал имя друга, для которого совершил необычную покупку. Машина пригодна для передвижения, ранее она была представлена на военно-исторической выставке. Покупатель танка заявил, что сам будет участвовать в перевозке танка.

Вся техника и оружие, представленные на аукционе, деактивированы, их невозможно использовать для военных действий. Для их покупки не требуется специального разрешения.

Модель танка Т-34-85 появилась в конце 1943 года, у нее улучшенная бронезащита, рассчитанная на трех человек башня, пушка калибра 85 миллиметров, а также у танка есть два ручных пулемета. Машина вмещает пять человек. Производство этой модели прекратилось в СССР в 1946 году.