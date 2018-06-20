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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июня
Новости Беларуси. На 22 июня в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной синоптики называют грозы и сильный ветер.
Согласно данным Белгидромета, в пятницу в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром практически по всей территории, днём по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В определённых районах ожидаются ливни.
Ветер будет южный с переходом на западный от 5 до 10 м/с. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью похолодает до +10… +16°С, днём потеплеет до +17… +22°С. На восточных территориях ожидается +17… +19°С, днём столбик термометра поднимется до +23… +28°С.
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Новости Беларуси. На 22 июня в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной синоптики называют грозы и сильный ветер. Согласно данным Белгидромета,...
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