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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 22 июня

21.06.2018 13:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На 22 июня в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной синоптики называют грозы и сильный ветер.  

Согласно данным Белгидромета, в пятницу в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром практически по всей территории, днём по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В определённых районах ожидаются ливни.  

Ветер будет южный с переходом на западный от 5 до 10 м/с. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.  

Ночью похолодает до +10… +16°С, днём потеплеет до +17… +22°С. На восточных территориях ожидается +17… +19°С, днём столбик термометра поднимется до +23… +28°С.  

 
 
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Новости Беларуси. На 22 июня в республике объявлен оранжевый уровень опасности. Причиной синоптики называют грозы и сильный ветер.   Согласно данным Белгидромета,...
 
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