﻿ 16-летний подросток утонул в Светлогорском районе. Ведутся поиски тела. 21.by
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16-летний подросток утонул в Светлогорском районе. Ведутся поиски тела

21.06.2018 12:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 июня в Светлогорском районе в Березине утонул 16-летний подросток.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, несчастный случай произошёл во второй половине суток. Несовершеннолетний приезжал из Минска погостить к родственникам в деревню Судовица.  

В среду молодой человек и его знакомые пошли к реке, чтобы поплавать. Ребята выбрали запрещённое место, и оказавшиеся рядом взрослые объяснили, что там плавать нельзя. Компания отправилась в другое место.  

Во время плавания один из подростков ушёл под воду. К месту инцидента были вызваны экстренные службы. Ведутся поиски тела парня.  

Летом 2018 года в реке Щара утонули три человека.  

Двое из них – дети (здесь подробнее).  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
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Новости Беларуси. 20 июня в Светлогорском районе в Березине утонул 16-летний подросток.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД,...
 
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