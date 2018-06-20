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16-летний подросток утонул в Светлогорском районе. Ведутся поиски тела
Новости Беларуси. 20 июня в Светлогорском районе в Березине утонул 16-летний подросток.
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В среду молодой человек и его знакомые пошли к реке, чтобы поплавать. Ребята выбрали запрещённое место, и оказавшиеся рядом взрослые объяснили, что там плавать нельзя. Компания отправилась в другое место.
Во время плавания один из подростков ушёл под воду. К месту инцидента были вызваны экстренные службы. Ведутся поиски тела парня.
Летом 2018 года в реке Щара утонули три человека.
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Новости Беларуси. 20 июня в Светлогорском районе в Березине утонул 16-летний подросток. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД,...
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