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Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким хоккеистом NHL

21.06.2018 13:37 — Разное | ОНТ  
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В Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Бывший голкипер минского «Динамо» Пекка Ринне – номер один среди вратарей.

Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» – приза самому ценному хоккеисту, по мнению самих игроков (для нападающего награда стала второй подряд).

Форвард «Нью-Джерси» Тейлор Холл получил приз «Харт Трофи» – его вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Лучший тренер – Жерар Галлан из «Вегаса». Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким хоккеистом NHL.

 
 
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В Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Бывший голкипер минского «Динамо» Пекка Ринне – номер один среди...
 
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