В Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Бывший голкипер минского «Динамо» Пекка Ринне – номер один среди вратарей.

Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» – приза самому ценному хоккеисту, по мнению самих игроков (для нападающего награда стала второй подряд).

Форвард «Нью-Джерси» Тейлор Холл получил приз «Харт Трофи» – его вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Лучший тренер – Жерар Галлан из «Вегаса». Александр Овечкин в седьмой раз стал самым метким хоккеистом NHL.