ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные

21.06.2018 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные
БЕЛТА

"На этой неделе в Беларуси преобладала теплая погода с температурным фоном в основном на 3-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферный фронт, который смещается с Западной Европы, в ночь на пятницу принесет в Беларусь грозовые дожди и вытеснит теплый воздух за пределы страны. Вслед за ним в Беларусь начнут поступать воздушные массы с северо-запада Европы, и в предстоящие выходные температурный фон существенно понизится", - сказали в Белгидромете.

Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные Что приуныли? Врач - о том, почему депрессию не следует списывать на погоду

В пятницу, 22 июня, активный атмосферный фронт обусловит ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку Беларуси кратковременные грозовые дожди. В некоторых районах ожидаются сильные ливни, местами грозы будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 17-22 тепла. По востоку будет теплее: ночью - плюс 17-19, днем - 23-28 градусов.

В субботу, 23 июня, под влиянием атмосферных фронтов ночью по юго-востоку Беларуси, днем на большей части территории ожидаются дожди, утром и днем в некоторых районах юго-востока сильные. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, по юго-востоку Беларуси - плюс 13-14. Днем будет не выше 13-19 градусов тепла, лишь по юго-западу - до плюс 21.

В воскресенье, 24 июня, сохранится прохладная неустойчивая погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах на северо-востоке ожидаются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 14-21 градус.

В понедельник, 25 июня, ночью в некоторых районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 14-21 градус тепла, по югу Беларуси местами воздух прогреется до плюс 23.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Парень утонул в Березине в Светлогорском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика