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МВД хочет ввести ответственность за груминг и коллекционирование детского порно

21.06.2018 13:31 — Разное | Ежедневник  
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МВД хочет ввести ответственность за груминг и коллекционирование детского порно

Обеспокоенное стремительным ростом сексуальных преступлений против несовершеннолетних, Министерство внутренних дел предлагает ввести ответственность за груминг и за коллекционирование детского порно без цели сбыта.

Как сообщила пресс-служба МВД, в четверг, 21 июня в Минске прошла коллегия Министерства внутренних дел, на которой рассматривался вопрос стремительного роста количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно данным МВД, за последние шесть лет количество сексуальных преступлений против детей увеличилось почти в 16 раз. При этом в четыре раза увеличилось количество пострадавших от преступлений несовершеннолетних. Стремительный рост сохраняется и в 2018 году.

Так за январь-май 2018 года количество пострадавших от педофилов детей увеличилось в 1,5 раза, а количество выявленных педофилов в 1,7 раза. Как отмечает МВД, значительная доля подобных деяний совершается родителями, опекунами, педагогами и медицинскими работниками, чья деятельность связана с общением с детьми. При этом выявляются далеко не все преступления, так как педофилы часто угрозами или уговорами заставляют детей молчать о случившемся.

По причине стремительного роста количества сексуальных преступлений против несовершеннолетних МВД предлагает ввести системный подход с привлечением всех государственных органов. Самым важным шагом должно стать введение уголовной ответственности за груминг, то есть за психологическую подготовку и склонение детей к сексуальным отношениям при помощи интернета, даже если сам преступник и не воспользовался плодами своего труда.

Кроме того, МВД предлагает ввести уголовную ответственность и за коллекционирование детской порнографии без цели сбыта. То есть только за то, что кто-то просто хранит на своем компьютере или мобильном телефоне фото или видео с детской порнографией.

 
Теги: Минск
 
 
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