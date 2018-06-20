В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ. На ней чествовали лучших хоккеистов, тренеров, генеральных менеджеров сезона, а также людей, которые с помощью хоккея помогали обществу. Вашему вниманию — полный список победителей этого года.



Александр Овечкин с трофеями сезона-2017/18. Фото: nhl.com/ru

Приз Теда Линдсея

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во второй раз подряд выиграл приз Теда Линдсея, ежегодно вручающийся лучшему игроку по мнению членов профсоюза игроков (НХЛПА).

21-летний форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 108 (41+67) очков, снова выиграв приз Арта Росса. В прошлом году он также стал лучшим бомбардиром, набрав 100 (30+70) очков.

Макдэвид занял первое место в лиге по среднему количеству очков, набираемых за матч (1,32), количеству игр, в которых он зарабатывал больше одного балла (32), и стал четвертым среди нападающих НХЛ по среднему количеству игрового времени (21.08).

Макдэвид — третий хоккеист «Ойлерз», награжденный этим призом. До него эту награду получали Уэйн Гретцки и Марк Мессье. Он стал первым игроком в истории, завоевавшим приз Теда Линдсея дважды до наступления 22-летия.



Коннор Макдэвид. Фото: nhl.com

Двумя другими финалистами награды были 26-летний форвард «Нью-Джерси Девилз» Тэйлор Холл и 22-летний нападающий «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон.

Уильям Дженнингс трофи

Джонатан Куик защищал ворота команды, которая пропустила меньше всех — 203 шайбы. Это на восемь меньше, чем у «Предаторз» (211). Куик во второй раз в карьере получил приз Дженнингса. Впервые он был награжден им в 2014 году, когда «Кингз» завоевали Кубок Стэнли. Куик сыграл 64 матча, заняв девятое место по количеству побед (33), десятое по среднему количеству пропущенных шайб за игру (2,4) и разделив четвертое по играм на ноль (5).

Норрис трофи

Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл «Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ. Это первый «Норрис» для Хедмана, который в прошлом году стал третьим в голосовании, и первый для «Лайтнинг».

27-летний Хедман забил 17 голов и разделил по этому показателю первое место среди игроков обороны с Иваном Проворовым из «Филадельфии Флайерз» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари Флэймз». Число голов и показатель полезности «плюс 32» стали его личным рекордом. Также он установил личный рекорд по среднему (25.51) и общему игровому времени (1990.30). Благодаря 63 (17+46) очкам он стал первым защитником в истории «Тампы», преодолевшим рубеж в 60 баллов два раза подряд. В чемпионате-2016/17 он набрал 72 (16+56) очка.

Соперниками Хедмана были Дрю Даути из «Лос-Анджелес Кингз» и Пи-Кей Суббан из «Нэшвилл Предаторз». 28-летний Даути установил личный рекорд, набрав 60 (10+50) очков в 82 матчах, и стал лидером лиги по общему (2200.31) и среднему (26.50) игровому времени. 28-летний Суббан блистал в обороне «Предаторз», которая стала лучшей в НХЛ по голам (56) и очкам (206).

Приз Кинга Клэнси

Даниэль Седин и Хенрик Седин из «Ванкувер Кэнакс» получили «Кинг Клэнси Мемориал Трофи». Этот приз вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и не его и внес заметный вклад в общественную жизнь.

Другими финалистами были Пи-Кей Суббан и Джейсон Закер из «Миннесота Уайлд».



Фото: nhl.com

Седины закончили карьеру после 17 сезонов в НХЛ, все из которых провели в «Кэнакс». Вместе с супругами в 2010 году они пожертвовали $ 1,5 млн в адрес BC Children’s Hospital Foundation на строительство нового детского госпиталя и расширение существующих медицинских услуг. Седины помогли фонду Canucks for Kids собрать $ 42 млн с 2000 года на программы развития Canucks Family Education Centre. Также игроки посещали начальные школы и встречались с пациентами и их семьями в BC Children’s Hospital и Canuck Place Children’s Hospice.

Хенрик Седин во второй раз выиграл этот приз. А игрок «Ванкувера» получает его в третий раз (ранее был еще Тревор Линден, 1997).

«Колдер трофи»

Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» получил «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона. В споре за приз он обошел Брока Бесера из «Ванкувер Кэнакс» и Клейтона Келлера из «Аризоны Койотиз».

21-летний Барзал стал лучшим по результативности среди новичков с 85 (22+63) очками, что на 20 больше, чем у ближайшего преследователя (Келлер). Это седьмой новичок в истории, забивший не менее 20 голов и сделавший не менее 60 передач, а также первый с сезона-2005/06, когда Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» набрал 102 (39+63) балла.

В этом сезоне Барзал трижды набирал по пять очков за матч, став вторым новичком, которому это удалось сделать.

21-летний Бесер стал вторым среди новичков по голам (29) и пятым по очкам (55) в 62 играх (он пропустил последние 16 матчей сезона из-за травмы спины). 19-летний Келлер набрал 65 (23+42) очков, став вторым бомбардиром среди новичков.

«Леди Бинг трофи»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Уильям Карлссон стал обладателем «Леди Бинг Трофи». Эта награда ежегодно вручается игроку, ставшему воплощением честной спортивной борьбы, джентльменского поведения и высокого игрового мастерства.

25-летний Карлссон стал третьим в НХЛ с 43 голами и занял первое место в лиге с полезностью «плюс 49» в 82 сыгранных матчах. Он получил шесть малых штрафов. 12 штрафных минут — это меньше всех среди 40 лучших бомбардиров лиги. Карлссон стал первым игроком с сезона-1979/80, выигравшим личный приз по итогам сезона в составе команды-дебютанта. Тогда Уэйн Гретцки в составе «Эдмонтон Ойлерз» стал обладателем призов Харта и Леди Бинг.

Также в число финалистов вошли Александр Барков («Флорида Пэнтерз») и Райан О’Райлли («Баффало Сэйбрз»). Барков в 79 матчах получил 14 штрафных минут, а О’Райлли в 81 игре был удален один раз на две минуты.

«Билл Мастертон трофи»

Брайан Бойл из «Нью-Джерси Девилз» стал обладателем приза Билла Мастертона, который ежегодно вручается игроку, лучше всех проявившему мужество, стойкость и преданность хоккею.

33-летнему нападающему Бойлу во время тренировочного лагеря была диагностирована хроническая миелоидная лейкемия — тип костного ракового заболевания. Он смог вернуться в состав «Нью-Джерси» к 1 ноября и в первых 25 матчах забросил 10 шайб, в том числе 24 ноября, когда в день борьбы с раком «Девилз» в Prudential Center победили «Ванкувер» со счетом 3:2. После первого матча в сезоне Бойл пропустил три встречи и представлял «Нью-Джерси» в «Матче звезд НХЛ 2018 Honda».

Другими финалистами были вратарь Роберто Луонго («Флорида Пэнтерз») и нападающий Джордан Стаал («Каролина Харрикейнз»). 39-летний Луонго преодолел травмы руки и паха и помог «Флориде» до последнего претендовать на плей-офф. 29-летний Стаал пропустил три матча в феврале после того, как его дочь Ханна родилась мертвой.

«Селки трофи»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал обладателем приза «Селки трофи» как лучший форвард оборонительного плана.

Также в число финалистов вошли центральные нападающие «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье и «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон.

Бержерон занял шестое место в лиге по проценту выигранных вбрасываний (57,3%, минимум 750 попыток) и первое место по выигранным вбрасываниям в меньшинстве (58,3%, минимум 50 попыток). Также он стал лучшим форвардом НХЛ по проценту SAT: когда он был на площадке, «Брюинз» произвели 57,6% общего числа попыток бросков при игре пять на пять.

Кутюрье стал третьим в лиге по коэффициенту полезности («плюс 34»), что стало лучшим результатом во «Флайерз» с чемпионата-1998/99, когда показатель Джона Леклера составил «плюс 36».

30-летний Копитар стал лидером лиги среди форвардов по общему игровому времени (1810.58, в среднем 22.05 за матч). Его команда стала лучшей в лиге по игре в обороне (2,46 в среднем пропущенных гола). Также он занял первое место среди форвардов «Кингз» по времени в меньшинстве (2.10 за матч), стал третьим по общему числу единоборств на точке (1816) и выигранным вбрасываниям (983). Оба последних показателя стали лучшими в его карьере. Копитар вошел в число финалистов «Селки» в четвертый раз за пять лет. Он также выиграл приз в 2016 году, занял второе место в 2014-м и третье в 2015-м. Также Копитар входил в число финалистов «Харт Трофи».

Приз Джека Адамса

Жерар Галлан из «Вегас Голден Найтс» стал обладателем приза Джека Адамса, который ежегодно вручается лучшему тренеру НХЛ.

54-летний Галлан помог «Голден Найтс» провести исторический дебютный сезон. «Вегас» (51 победа, 24 поражения в основное время, 7 поражений в овертаймах или по буллитам; 109 очков) стал первой командой в современной истории (после расширения) четырех профессиональных североамериканских лиг, созданной с нуля и выигравшей дивизион. «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл в пяти матчах «Вашингтону».

11 (!) игроков «Голден Найтс» установили личные рекорды результативности. Галлан во второй раз вошел в число финалистов приза Джека Адамса. В сезоне-2015/16 он занял второе место вслед за Барри Тротцем, будучи тренером «Флориды Пэнтерз».

Также в число финалистов вошли Джаред Беднар («Колорадо Эвеланш») и Брюс Кэссиди («Бостон Брюинз»).

Приз Марка Мессье

Защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд выиграл приз Марка Мессье. Награда вручается игроку, который лучше остальных проявил лидерские качества на льду и за его пределами.

36-летний Энгелланд установил личные рекорды по передачам (18) и очкам (23) в составе «Голден Найтс». После трагических событий в Лас-Вегасе 1 октября (массовое убийство в результате стрельбы) он внес большой вклад в жизнь города, а перед первым домашним матчем произнес проникновенную речь. Энгелланд с женой Мелиссой запустили программу поддержки жертв массовой стрельбы, приглашая их на матчи по ходу сезона и благодаря каждого гостя после игр. Также он сотрудничал с «Домом Роналда Макдоналда» и Three Square, помогая бедным семьям и детям, и продолжил пятилетнее сотрудничество с местными пожарными, вследствие которого было собрано более $ 40 тысяч для детей, которые не могут позволить себе заниматься хоккеем.

Также в число финалистов вошли нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс и форвард «Виннипег Джетс» Блэйк Уилер.

«Морис Ришар трофи»

Александр Овечкин забросил 49 шайб в 82 матчах, в седьмой раз став лучшим снайпером регулярного сезона. До Овечкина только Бобби Халл сумел сделать это столько же раз. В среднем за игру капитан «Вашингтона» забрасывает 0,61 шайбы, занимая четвертое место в истории лиги по этому показателю вслед за Майком Босси (0,76), Марио Лемье (0,75) и Павлом Буре (0,62).

«Везина трофи»

Поигравший в сезоне-2012/13 за минское «Динамо» Пекка Ринне впервые выиграл «Везина Трофи» после того, как в сезонах-2010/11 и 2014/15 оставался вторым в голосовании, а в чемпионате-2011/12 — третьим. Также в число финалистов приза, который вручается лучшему голкиперу регулярного сезона, впервые вошли Коннор Хеллебак («Виннипег Джетс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).



Пекка Ринне. Фото: nhl.com

36-летний Ринне занял третье место в лиге с 42 победами, уступив Хеллебаку и Василевскому, которые выиграли по 44 раза, и помог «Предаторз» впервые в истории завоевать Президентский кубок и установить командные рекорды по числу побед (53) и очков (117). Его восемь шатаутов стали клубным рекордом, по этому показателю он разделил первое место в лиге с Василевским. Также Ринне занял пятое место в НХЛ по среднему числу пропущенных шайб (2,31) и седьмое по проценту отраженных бросков (92,7). В период с 19 февраля по 19 марта он выиграл 11 матчей подряд.

24-летний Хеллебак стал первым финалистом «Везина Трофи» в истории «Джетс» / «Атланта Трэшерз». С 44 победами он побил рекорд Тома Баррассо по числу выигрышей американским голкипером (43 в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-1992/93). Его девять подряд побед на финише сезона стали клубным рекордом.

23-летний Василевский помог «Лайтнинг» стать лучшей командой Восточной конференции (54 победы, 23 поражения в основное время, 5 поражений в овертаймах или по буллитам; 113 очков) и провести лучший сезон в клубной истории. Он стал 12-м вратарем в истории НХЛ, ставшим лидером лиги по числу побед до наступления 24-летия. Предыдущим был Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс» в сезоне-2010/11. Василевский завершил сезон с процентом сэйвов 92,0 и коэффициентом надежности 2,62 гола за матч. С 9 по 30 октября он установил клубный рекорд, выиграв девять матчей подряд.

Лучший генеральныый менеджер

Джордж Макфи («Вегас Голден Найтс») стал лучшим генеральным менеджером сезона.

«Голден Найтс» (51−24−7; 109 очков) стали первым созданным с нуля дебютантом из четырех профессиональных лиг Северной Америки, начавшим существование с победы в дивизионе. «Вегас» также дошел до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступил «Вашингтону».

Макфи построил команду в основном через драфт расширения, который прошел менее чем за три месяца до открытия тренировочного лагеря. 11 игроков «Голден Найтс» установили личные рекорды результативности, в том числе пять лучших бомбардиров команды: Уильям Карлссон (78 очков), Джонатан Маршессо (75), Давид Перрон (66), Райли Смит (60) и Эрик Хаула (55).

Макфи во второй раз был финалистом. Также это произошло по итогам сезона-2009/10, когда он помог «Вашингтон Кэпиталз» выиграть Президентский кубок.

Приз Вилли О’Ри

Эта награда была вручена впервые. Она носит имя первого темнокожего хоккеиста, заигравшего в НХЛ. В 1958 году им стал Вилли О’Ри. Обладателем приза за позитивное влияние при помощи хоккея посмертно стал Дарси Хоган — последний тренер команды «Гумбольдт Бронкос». Он был одним из 16 человек, погибших в автокатастрофе.

«Арт Росс трофи»

Коннор Макдэвид набрал 108 (41+67) очков в 82 играх и был результативен в 58 матчах из 82 (70,7%). Он стал лучшим в НХЛ по очкам в равных составах, опередив ближайшего преследователя на 18 баллов и показав лучший результат с 1995 года. Это его второй «Арт Росс» подряд.

«Харт трофи»

Тэйлор Холл из «Нью-Джерси» стал обладателем «Харт Трофи» как самый полезный игрок для своей команды.

26-летний Холл занял шестое место в лиге по результативности, набрав 93 (39+54) очка и помог «Девилз» выйти в плей-офф впервые с 2012 года. Холл на 41 очко опередил Нико Хишира, занявшего второе место в списке лучших бомбардиров команды (52). Это самый большой разрыв между двумя самыми результативными игроками команды НХЛ с сезона-2007/08 годов (Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем, «Вашингтон Кэпиталз», разница в 43 очка). Холл также заработал 38 (18+20) баллов в период с 2 января по 6 марта, установив клубный рекорд по продолжительности результативной серии — 26 матчей. Он впервые претендовал на приз Харта и стал первым игроком «Девилз», выигравшим его.

На награду также претендовали Анжи Копитар и Нэйтан Маккиннон.

Копитар помог «Кингз» выйти в розыгрыш Кубка Стэнли. В прошлом году команда не смогла пробиться в плей-офф. Копитар стал первым игроком команды, набравшим 90 очков, после Уэйна Гретцки, который заработал 130 (38+92) баллов в сезоне 1993/94 годов. 22-летний Маккиннон расположился на пятой строке в списке самых результативных игроков лиги, набрав 97 (39+58) очков в 74 играх регулярного чемпионата. В среднем за игру он зарабатывал по 1,31 очка, заняв второе место в лиге по этому показателю после Макдэвида (1,32).