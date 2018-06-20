Лукашенко - еврокомиссару Хану: Вы нам - деньги, мы вам - демократию

Во время встречи Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси.





"А с соседями, поскольку они от Бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - сказал он. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".





"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Лукашенко.





Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, Лукашенко отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения. "Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен Лукашенко.





"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - добавил он.





Лукашенко также подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей". "Это должно быть в основе", - убежден он.