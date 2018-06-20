Проданная совесть: директор ресторана у Куропат не видит оснований для его закрытия

Радыё Свабода ", в жалобе Турович потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность строительства и деятельности ресторана и призвал закрыть его. Как сообшает "", в жалобе Турович потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность строительства и деятельности ресторана и призвал закрыть его.





В письме, полученном им 20 июня, за подписью директора ОАО «Амизбел» Светланы Дубковой, отмечается, что ресторан создан и действует законно, закрываться не намерен, так же, как и ограничивать продажу алкоголя и музыкального сопровождения.

















Более того, во время строительства они самовольно расширили участок за счет охранной зоны Куропат, которую потом, полагаем, отнюдь не бесплатно, "под стройку" изменили чиновники.





открытие ресторана и изменить его название с «Бульбашъ-холла» на нейтральное. В 2012 году общественности удалось остановитьи изменить его название с «Бульбашъ-холла» на нейтральное.

Сейчас же владельцы нагло утверждают, что все, дескать, законно.