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Проданная совесть: директор ресторана у Куропат не видит оснований для его закрытия
Администрация "Поедем поедим" ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений ресторана.
Как сообшает "
В письме, полученном им 20 июня, за подписью директора ОАО «Амизбел» Светланы Дубковой, отмечается, что ресторан создан и действует законно, закрываться не намерен, так же, как и ограничивать продажу алкоголя и музыкального сопровождения.
Однако на самом деле это не так. Как стало известно ранее,
Более того, во время строительства они самовольно расширили участок за счет охранной зоны Куропат, которую потом, полагаем, отнюдь не бесплатно, "под стройку" изменили чиновники.
В 2012 году общественности удалось остановить
Сейчас же владельцы нагло утверждают, что все, дескать, законно.
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Администрация "Поедем поедим" ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений...
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