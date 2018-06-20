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Проданная совесть: директор ресторана у Куропат не видит оснований для его закрытия

21.06.2018 12:51 — Разное | Партизан  
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Администрация "Поедем поедим" ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений ресторана.

Как сообшает "Радыё Свабода", в жалобе Турович потребовал у ресторана воздерживаться от музыки и продажи алкоголя, а также указал на незаконность строительства и деятельности ресторана и призвал закрыть его.

В письме, полученном им 20 июня, за подписью директора ОАО «Амизбел» Светланы Дубковой, отмечается, что ресторан создан и действует законно, закрываться не намерен, так же, как и ограничивать продажу алкоголя и музыкального сопровождения.




Более того, во время строительства они самовольно расширили участок за счет охранной зоны Куропат, которую потом, полагаем, отнюдь не бесплатно, "под стройку" изменили чиновники. 

В 2012 году общественности удалось остановить открытие ресторана и изменить его название с «Бульбашъ-холла» на нейтральное.
 
Сейчас же владельцы нагло утверждают, что все, дескать, законно.

 
 
Ссылка на источник 24
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Администрация "Поедем поедим" ответила на жалобу одного из защитников Куропат режиссера Алексея Туровича, которую тот оставил в книге жалоб и предложений...
 
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