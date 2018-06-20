Класковский о помиловании коррупционеров: У нас, как по Оруэллу, есть равные и те, кто равнее

Осужденный за взятки экс-руководитель Солигорского района Александр Римашевский пополнил ряды чиновников, помилованных Лукашенко и тут же трудоустроенных на руководящую должность. и тут же трудоустроенных на руководящую должность.





На фоне не затихающей десятилетиями антикоррупционной кампании подобные решения, мягко говоря, удивляют. Сегодня с высокой трибуны звучит угроза не щадить никого, невзирая на должности и прежние заслуги. А завтра проворовавшийся управленец пересаживается из тюремной камеры в кресло директора предприятия.





Салідарнасці » рассказал политический обозреватель Александр Класковский. Почему так происходит, и к чему подобная практика может привести в будущем в экспресс-комментарии «» рассказал политический обозреватель Александр Класковский.





— Если немного возвыситься над ситуацией (вокруг последнего помилования), то можно сделать вывод, что у нас нет никакого правового государства. Скорее это напоминает средневековую феодальную державу. У нас нет единого права, равенства людей перед законом, — высказал мнение эксперт.









В качестве одного из примеров политический обозреватель привел недавнюю серию голодовок матерей, чьи дети получили тюремные сроки по статье 328 за распространение наркотиков:





— Тогда большие чиновники говорили, что нельзя их шантажировать, что речь идет о страшном преступлении. Что за такое нужно карать по всей строгости и не допускать никакого гнилого либерализма. А тут оказывается, что для своих, условно говоря, для номенклатуры есть какое-то особое право. Достаточно бухнуться в ноги государю, и он может помиловать. Кроме всего прочего, наверное, высокому руководству доставляет какое-то удовольствие в буквальном смысле вершить судьбы, карать и миловать. Как это было в Средневековье.





Собеседник «Салідарнасці» убежден, что подобная практика абсолютно ненормальна для реалий ХХІ века:





— Это двойное право, во-первых. И, во-вторых, двойная мораль. То есть, если свой провинился, но старательно поползал на коленях, то ему могут участь и смягчить. А это, вообще-то, разрушение общественной морали. Оказывается, как по Оруэллу, есть равные, но и есть и те, кто равнее других.





По мнению Александра Класковского, подобная практика печалит не только тем, что какой-то конкретный чиновник не добыл до конца отмерянный судом срок:





— Это подрывает веру простого человека в справедливость. Выясняется, что если ты не встроен в вертикаль власти, то ответишь перед законом по полной программе. И не исключено, что ни за что. Сколько у нас сидит бизнесменов только потому, что многие из наших законов не дают вести бизнес, не нарушая их. И к таким людям пощады нет. Часто наиболее инициативные, способные принести пользу стране люди хлебают тюремную баланду. И в то же время те, кто вовремя встроился в ряды так называемых государевых людей, пользуются особым правом и моралью.





По словам эксперта, подобная аморальная практика подтачивает саму идею борьбы с коррупцией:





— Получается, что слова с делами, мягко говоря, не сходятся. И те же вертикальщики в душе понимают, что ничего страшного им не грозит. Во-первых, они думают: а вдруг я не попадусь? А во-вторых, если и попадусь, то самое страшное, что мне грозит — это ссылка в отстающий колхоз. Такой порядок и дальше будет создавать соблазн для чиновников запускать руку в казну и брать взятки.