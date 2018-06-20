Грозы и шквалистое усиление ветра. На пятницу объявлен оранжевый уровень

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Кратковременные грозовые дожди пройдут ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем возможен град.Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах местами сильный шквалистый.Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…+16°С, во второй половине дня повысится до +17…+22°С. Теплее будет по востоку республики — ночью +17…+19°С, днем +23…+28°С.Спасатели напоминают, что самая большая опасность при грозе — поражение молнией.Во время грозы лучше не находиться рядом с железобетонным полотном, у водоема, у высотного объекта без молниеотвода. Не следует касаться поверхности стволов деревьев, металлических конструкций. Лучше расположиться на расстоянии 1,5−2 метра от высоких деревьев, опор ЛЭП.В населенных пунктах во время грозы следует покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома.Если решили спрятаться под козырьком здания, не прикасайтесь к стене. Не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных щитов и т.д.