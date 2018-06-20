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Путин в Минске. Кто и чем платить за союзничества
Фото: Reuters
В 2016 году во время подобного заседания ВГС в Минске возник даже небольшой курьез. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, в случае отсутствия на территории РФ президента его обязанности временно исполняет премьер. А тут вдруг Владимир Путин и Дмитрий Медведев вместе приехали в Минск. И когда журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тот ответил: «Путин и Медведев находились на территории Союзного государства». В переводе на понятный язык это означает, что с точки зрения Москвы, Беларусь - это не заграница, не вторая страна.
Тем не менее, приезд в Минск Путина и других российских лидеров - это важный символический жест, сознательная демонстрация. Смысл ее заключается в том, чтобы показать, что РФ по-прежнему рассматривает Беларусь как своего главного союзника, что Союзное государство Беларуси и России все еще существует. Эта презентация союзнических приоритетов настолько важна для Москвы, что ради ее в Минск на пустое заседание прибыло все политическое руководство России. Не удивительно, что Лукашенко этому сильно рад. Он заявил журналистам по итогам переговоров:
«Наверное, нигде и ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим».
Следует отметить сам феномен существования Союзного государства. Этот формат возник в совершенно другую эпоху, в конце 1990-х годов, когда бурно развивался процесс белорусско-российской интеграции, Лукашенко мечтал о получении кремлевского престола. Тогда Минск и Москва рассматривали модель Союзного государства как короткий промежуточный этап на пути к конечной цели: объединение в одно государство.
Эпоха изменилась, а формат остался. Но теперь он выполняет совсем другую функцию. Для Беларуси Союзное государство является удобным механизмом получения российских экономических субсидий. А для России это институт - важное средство контроля над союзником, чтобы тот вдруг не сбежал на Запад.
Переговоры во Дворце Независимости были относительно короткими. Из тех официозно-дипломатических заявлений двух лидеров (все хорошо в двусторонних отношениях, а завтра будет еще лучше) трудно сделать выводы о том, решены ли существующие проблемы.
Можно только констатировать, что сегодня Минск и Москва по-разному видят повестку дня отношений между странами.
Прежде всего, Беларусь стремится обеспечить свободный и приоритетный доступ белорусской продукции на российский рынок. Речь не только о продовольственных товарах (молоко, мясо). Минск добивается, чтобы меры правительства России по защите национального производителя не помешали белорусским предприятиям, чтобы товары из Беларуси имели такие же льготы на территории РФ, как и собственно российские.
В течение всех лет так называемой «белорусско-российской интеграции» главной проблемой, вокруг которой происходит противостояние между Минском и Москвой, является вопрос энергоресурсов. Беларусь, как обычно, стремится получить российский газ и нефть на как можно более льготных условиях. На этот раз все энергетические вопросы решены до 2019 г. Сейчас идут переговоры о ценах и условиях поставок энергоресурсов в последующие годы.
[s
ize=4]Россия не очень доверяет союзнику
Пограничное вопрос, проблема взаимного признания виз в последние годы стала предметом даже публичных дискуссий между союзниками.
Еще одной спорной темой белорусско-российских отношений становится военно-техническое сотрудничество. Россия отказывается поставлять в Беларусь новейшее вооружение (самолеты, ракетные комплексы) даже за деньги. Ведь, во-первых, не очень доверяет союзнику. Во-вторых, Москва хочет заставить таким образом Минск разместить российские военные базы на белорусской территории.
Кроме того, в 2020 году заканчивается срок деятельности соглашения о нахождении в Беларуси двух российских военных объектов под Ганцевичами и Вилейкой. Условия нового соглашения могут стать предметом острых дискуссий между союзниками.
Или вот еще одна тема для разногласий. Беларусь не получила очередные транши от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 400 млн. Долларов. Они должны были поступить в первом квартале 2018 года. Скоро закончится второй квартал, а денег нет. Фонд считает, что белорусская сторона не выполнила все условия кредитной программы.
Беларусь платит самим фактом союзничества
Кстати, задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 миллиарда долларов и 60 млрд российских рублей. В текущем году Беларусь должна заплатить России 1 млрд 7,5 млн доллара долга за прошлые кредиты. Но, как обычно, Минск будет просить о рефинансировании задолженности. То есть, просить новый кредит.
Со своей стороны, Россия хотела бы от Беларуси большей лояльности, большей поддержки внешней политики Москвы. Ведь получается, что в своей конфронтации с Западом Кремль оказался без союзников.
Обычно после очередных бонусов со стороны России в белорусских независимых СМИ обсуждается вопрос: а чем Беларусь заплатит России? Дело в том, что Беларусь платить самим фактом союзничества. Союзники нужны и в мирное время. Но особенно они востребованы во время войны. А именно сейчас Россия ведет довольно острую «холодную войну» с Западом. В такой ситуации за союзничество полностью логично потребовать большую цену. Что и пытается делать Лукашенко. Пока неясно, удастся ли.
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Один раз в два года в Минск приезжает все политическое руководство России.
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