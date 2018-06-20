Путин в Минске. Кто и чем платить за союзничества

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«Наверное, нигде и ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим».

Беларусь платит самим фактом союзничества

В 2016 году во время подобного заседания ВГС в Минске возник даже небольшой курьез. Дело в том, что, согласно российскому законодательству, в случае отсутствия на территории РФ президента его обязанности временно исполняет премьер. А тут вдругвместе приехали в Минск. И когда журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию пресс-секретаря президента России, тот ответил:. В переводе на понятный язык это означает, что с точки зрения Москвы, Беларусь - это не заграница, не вторая страна.Тем не менее, приезд в Минск Путина и других российских лидеров - это важный символический жест, сознательная демонстрация. Смысл ее заключается в том, чтобы показать, что РФ по-прежнему рассматривает Беларусь как своего главного союзника, что Союзное государство Беларуси и России все еще существует. Эта презентация союзнических приоритетов настолько важна для Москвы, что ради ее в Минск на пустое заседание прибыло все политическое руководство России. Не удивительно, что Лукашенко этому сильно рад. Он заявил журналистам по итогам переговоров:Следует отметить сам феномен существования Союзного государства. Этот формат возник в совершенно другую эпоху, в конце 1990-х годов, когда бурно развивался процесс белорусско-российской интеграции, Лукашенко мечтал о получении кремлевского престола. Тогда Минск и Москва рассматривали модель Союзного государства как короткий промежуточный этап на пути к конечной цели: объединение в одно государство.Эпоха изменилась, а формат остался. Но теперь он выполняет совсем другую функцию. Для Беларуси Союзное государство является удобным механизмом получения российских экономических субсидий. А для России это институт - важное средство контроля над союзником, чтобы тот вдруг не сбежал на Запад.Переговоры во Дворце Независимости были относительно короткими. Из тех официозно-дипломатических заявлений двух лидеров (все хорошо в двусторонних отношениях, а завтра будет еще лучше) трудно сделать выводы о том, решены ли существующие проблемы.Можно только констатировать, что сегодня Минск и Москва по-разному видят повестку дня отношений между странами.Прежде всего, Беларусь стремится обеспечить свободный и приоритетный доступ белорусской продукции на российский рынок. Речь не только о продовольственных товарах (молоко, мясо). Минск добивается, чтобы меры правительства России по защите национального производителя не помешали белорусским предприятиям, чтобы товары из Беларуси имели такие же льготы на территории РФ, как и собственно российские.В течение всех лет так называемой «белорусско-российской интеграции» главной проблемой, вокруг которой происходит противостояние между Минском и Москвой, является вопрос энергоресурсов. Беларусь, как обычно, стремится получить российский газ и нефть на как можно более льготных условиях. На этот раз все энергетические вопросы решены до 2019 г. Сейчас идут переговоры о ценах и условиях поставок энергоресурсов в последующие годы.Пограничное вопрос, проблема взаимного признания виз в последние годы стала предметом даже публичных дискуссий между союзниками.Еще одной спорной темой белорусско-российских отношений становится военно-техническое сотрудничество. Россия отказывается поставлять в Беларусь новейшее вооружение (самолеты, ракетные комплексы) даже за деньги. Ведь, во-первых, не очень доверяет союзнику. Во-вторых, Москва хочет заставить таким образом Минск разместить российские военные базы на белорусской территории.Кроме того, в 2020 году заканчивается срок деятельности соглашения о нахождении в Беларуси двух российских военных объектов под Ганцевичами и Вилейкой. Условия нового соглашения могут стать предметом острых дискуссий между союзниками.Или вот еще одна тема для разногласий. Беларусь не получила очередные транши от Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 400 млн. Долларов. Они должны были поступить в первом квартале 2018 года. Скоро закончится второй квартал, а денег нет. Фонд считает, что белорусская сторона не выполнила все условия кредитной программы.Кстати, задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину мая 2018 года составила 6,3 миллиарда долларов и 60 млрд российских рублей. В текущем году Беларусь должна заплатить России 1 млрд 7,5 млн доллара долга за прошлые кредиты. Но, как обычно, Минск будет просить о рефинансировании задолженности. То есть, просить новый кредит.Со своей стороны, Россия хотела бы от Беларуси большей лояльности, большей поддержки внешней политики Москвы. Ведь получается, что в своей конфронтации с Западом Кремль оказался без союзников.Обычно после очередных бонусов со стороны России в белорусских независимых СМИ обсуждается вопрос: а чем Беларусь заплатит России? Дело в том, что Беларусь платить самим фактом союзничества. Союзники нужны и в мирное время. Но особенно они востребованы во время войны. А именно сейчас Россия ведет довольно острую «холодную войну» с Западом. В такой ситуации за союзничество полностью логично потребовать большую цену. Что и пытается делать Лукашенко. Пока неясно, удастся ли.