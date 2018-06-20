Охранник Лукашенко провел 100 дней в кресле министра. Ну и как он?

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Рассмешил болельщиков

«Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных».

Сделал неудачный прогноз по биатлонисткам

Предложил запретить плохие оценки по физкультуре

«Я убежден: подрастающее поколение нельзя заставлять заниматься спортом, надо сделать так, чтобы ребенок его полюбил. Такова задача и школьного учителя, и тренера детско-юношеской спортивной школы. На мой взгляд, по физкультуре не должно быть плохих оценок и не важно, смог ребенок подтянуться энное количество раз или нет. Часто школьник не хочет идти на урок, потому что там его будут заставлять, условно говоря, 100 раз присесть и 30 раз отжаться, а он не способен этого сделать. Важно не оттолкнуть, а мотивировать».

Заочно не согласился с главой Администрации президента

Фото: mst.by

Не увидел ничего страшного в провале хоккеистов на чемпионате мира

Столкнулся с коррупцией

В начале марта руководитель Беларуси удивил всех, назначив министром спорта сотрудника своей Службы безопасности. Недавно исполнилось 100 дней, как тот работает в правительстве. Чем за это время успел отметитьсяСразу после назначения в речи перед коллективом Министерства спорта Сергей Ковальчук честно признался, что не все понимает во вверенной ему отрасли:По этой причине от бывшего охранника болельщики ожидали ляпа, и они его дождались. Через неделю после назначения Сергей Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил:Наверное, новый министр просто неумело выразился, трудно допустить, что он не понимает, что при СССР сборная Беларуси не могла играть с Люксембургом. Но его оговорка болельщиков наверняка рассмешила.В апреле Сергей Ковальчук сделал прогноз, что лидеры женской биатлонной сборнойпродолжат выступления на высшем уровне: в ближайшие пару лет –А в начале июня Олимпийская чемпионка Скардино объявила о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Свой шаг она объяснила тем, что не может найти мотивацию и силы на каждодневные тренировки, а также большим желанием отдохнуть.Тем временем Домрачева все еще раздумывает, стоит ли ей продолжать выступления, и готовится объявить о своем решении в ближайшее время.Если это произойдет, больших успехов белорусских биатлонистов новому министру придется ждать очень долго.Эту инициативу Сергея Ковальчука, наверное, поддержат многие родители. Министр предложил:Наталья Кочанова несколько лет назад «прославилась» призывом к молодым тренерам «адекватно» воспринимать нищенскую зарплату в 130 рублей (на тот момент около 60 долларов). Мол, специалисты без стажа и квалификации не должны рассчитывать на высокие заработки, а должны перетерпеть период с маленькой зарплатой.Сергей Ковальчук придерживается иного мнения. Он заявил журналистам, что система, когда тренер на первоначальном уровне зарабатывает мало, «не совсем правильная», и надо внести коррективы. Но пока это лишь слова. Неясно, сможет ли в реальности министр чем-то помочь молодым специалистам.В мае национальная сборная проиграла на чемпионате мира все матчи и позорно вылетела из элитного дивизиона. Но новый министр спорта никого критиковать не стал.— заявил к удивлению многих болельщиков Сергей Ковальчук в эфире телеканала «Беларусь 5».Более того, он даже встал на защиту руководителя Федерации хоккея Семена Шапиро, который вместо «разбора полетов» ушел в отпуск. Мол, он такой же человек, как и все.У самого Сергея Ковальчука, судя по его заявлениям, плана спасения отечественного хоккея, кажется, нет.Сергей Ковальчук провел в министерском кресле лишь несколько месяцев, а ему уже пришлось столкнуться с коррупционным делом. Председатель Паралимпийского комитетаузнал о вымогании денег со стороны директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. О чем и доложил новому министру.Какой была реакция Ковальчука неизвестно, но Романович задержал Следственный комитет.Стоит напомнить, что предыдущий министр спорталишился своей должности из-за коррупционных преступлений директора Дворца спорта. А это значит, что Ковальчуку стоит беспокоиться, чтобы в будущем инциденты не повторялись.Хотя не факт, что чиновника это спасет от отставки. Вероятно, ему потребуется еще очень много времени, чтобы разобраться во вверенной отрасли. А если в этот период случатся провалы у белорусских спортсменов,может также легко снять Ковальчука с поста, как туда его назначил.