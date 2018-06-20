​Три сотни танцевальных сцен из известных фильмов собрали в один ролик

Видеоролик с нарезкой танцевальных сцен из трёх сотен фильмов и мультфильмов набрал более миллиона просмотров в Сети.

Пользователь Сети объединил в одном ролике танцы из таких разных по жанру фильмов, как «Криминальное чтиво» и «Титаник», «Красавицу и чудовище» и «Шрека», «Один дома» и «Лицо со шрамом», «Широко закрытые глаза» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Посмотрев видео, лишний раз можно убедиться в том, насколько часто применяется танец в самых разных видах в кинематографе, даже в таких глубоких драмах, как «Список Шиндлера».

Dancing in Movies from CLS Videos on Vimeo .