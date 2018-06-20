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Турция введет ответные таможенные пошлины в отношении товаров из США
21.06.2018 14:07 — Разное | Ежедневник
Правительство Турции решило ввести ответные таможенные пошлины для товаров из США.
Как сообщает ТАСС, таможенные пошлины будут введены в отношении 22 наименований товаров из США. Министр экономики Турции Нихата Зейбекчи отметил, что из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около 260 млн долларов.
Для компенсации потерь правительство Турции решило ввести ответные пошлины, которые по предварительным подсчетам обойдутся США в 300 млн долларов.
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Правительство Турции решило ввести ответные таможенные пошлины для товаров из США.
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