На вечернем концерте в День молодёжи в Слуцке выступят белорусские звёзды

В субботу на городской площади с 20:00 до 23:00 пройдут праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», приуроченный к республиканской программе по повышению финансовой грамотности населения.

Жителей города финансовой грамотности обучат звезды белорусского шоу-бизнеса: певица Влада, финалист национального отбора на Евровидение- 2018 Alen Hit, ди- Джей радио Рокс Степан Любимов, финалист шести шоу «Минута славы» 4-х метровый гигантский Медведь с трюковым номером, дуэт баянистов Ва-Банк, певец Алексей Гросс, а также другие популярные белорусские исполнители.

Мероприятие пройдет в формате концерта и развлекательной викторины и поможет обрести самые необходимые навыки финансовой грамотности. Организаторы будут дарить подарки и хорошее настроение всем присутствующим.

Об этом сайту SlutskGorod сообщили в пресс-службе организатора акции - национальной платежной системы БЕЛКАРТ.





Полную программу Дня молодёжи в Слуцке можно узнать здесь .



Slutsk-Gorod.by