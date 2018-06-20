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На вечернем концерте в День молодёжи в Слуцке выступят белорусские звёзды

21.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В субботу на городской площади с 20:00 до 23:00 пройдут праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», приуроченный к республиканской программе по повышению финансовой грамотности населения.

Жителей города финансовой грамотности обучат звезды белорусского шоу-бизнеса: певица Влада, финалист национального отбора на Евровидение- 2018 Alen Hit, ди- Джей радио Рокс Степан Любимов, финалист шести шоу «Минута славы» 4-х метровый гигантский Медведь с трюковым номером, дуэт баянистов Ва-Банк, певец Алексей Гросс, а также другие популярные белорусские исполнители.  

Мероприятие пройдет в формате концерта и  развлекательной викторины и поможет обрести самые необходимые навыки финансовой грамотности. Организаторы будут дарить подарки и хорошее настроение всем присутствующим.

Об этом сайту SlutskGorod сообщили в пресс-службе организатора акции - национальной платежной системы БЕЛКАРТ.

На вечернем концерте в День молодёжи в Слуцке выступят белорусские звёзды

Полную программу Дня молодёжи в Слуцке можно узнать здесь.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу на городской площади пройдёт праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», приуроченный к республиканской программе по повышению финансовой грамотности.
 
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