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На вечернем концерте в День молодёжи в Слуцке выступят белорусские звёзды
21.06.2018 — Разное | Слуцк Город
В субботу на городской площади с 20:00 до 23:00 пройдут праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», приуроченный к республиканской программе по повышению финансовой грамотности населения.
Жителей города финансовой грамотности обучат звезды белорусского шоу-бизнеса: певица Влада, финалист национального отбора на Евровидение- 2018 Alen Hit, ди- Джей радио Рокс Степан Любимов, финалист шести шоу «Минута славы» 4-х метровый гигантский Медведь с трюковым номером, дуэт баянистов Ва-Банк, певец Алексей Гросс, а также другие популярные белорусские исполнители.
Об этом сайту SlutskGorod сообщили в пресс-службе организатора акции - национальной платежной системы БЕЛКАРТ.
Полную программу Дня молодёжи в Слуцке можно узнать
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В субботу на городской площади пройдёт праздничный концерт «БЕЛКАРТ. Тебе ближе», приуроченный к республиканской программе по повышению финансовой грамотности.
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